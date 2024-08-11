實現綠色轉型 陸官方定2030節能環保產業規模超60兆元

大陸國務院《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》於11日發布，這是大陸中央政府層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。文件指出，到2030年，節能環保產業規模達到人民幣15兆元（約新台幣64兆元）左右，並提出到2035年，新能源汽車成為新銷售車輛的主流。

該意見還提出相關目標：包括非化石能源消費比重提高到25%左右；營運交通工具單位換算週轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右；大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等；到2030年，抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦等。

對於政策推出的背景，新華社報導，發改委負責人表示，綠色轉型仍面臨不少困難挑戰。能源結構偏煤、產業結構偏重、環境約束偏緊的國情沒有改變，化石能源和傳統產業佔比仍然較高，生態環境質量穩中向好的基礎還不牢固。此外，全球綠色轉型進程面臨波折，環境和氣候議題政治化趨勢增強，綠色貿易壁壘升級。

整體而言，意見圍繞5大領域、3大環節，部署加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式。

五大領域分別是：構建綠色低碳高質量發展空間格局、加快產業結構綠色低碳轉型、穩妥推進能源綠色低碳轉型、推進交通運輸綠色轉型、推進城鄉建設發展綠色轉型；三大環節分別為：實施全面節約戰略、推動消費模式綠色轉型、發揮科技創新支撐作用等。

政策體系分別從不同面向支持：財稅政策上，積極構建有利於促進綠色低碳發展和資源高效利用的財稅政策體系、完善綠色稅制等；金融工具方面，延長碳減排支持工具實施年限至2027年年末，積極發展綠色股權融資、綠色融資租賃、綠色信託；

投資機制方面，提及引導和規範社會資本參與綠色低碳項目等；價格政策上，深化電力價格改革，完善水價政策等；市場化機制方面，推進全國碳排放權交易市場和溫室氣體自願減排交易市場建設，完善綠色電力證書交易制度等；在標準體系上，建立碳達峰碳中和標準體系等。