快訊

南韓上半年對台記憶體出口暴增兩倍多 因這公司出口大量晶片給台積電

財務連環爆！柯文哲競總疑偽造發票做假帳 鍾小平明赴北檢告發

並未如預期般復甦…金融時報：大陸經濟疲弱 奢侈品銷售下跌

中央社／ 台北11日電
中國經濟疲弱影響內需，很多民眾減少購買奢侈品，不少跨國品牌今年上半年在中國的收益均下跌，如知名汽車品牌保時捷在中國的銷量年減約1/3。圖為奢侈品牌愛馬仕門市。路透
中國經濟疲弱影響內需，很多民眾減少購買奢侈品，不少跨國品牌今年上半年在中國的收益均下跌，如知名汽車品牌保時捷在中國的銷量年減約1/3。圖為奢侈品牌愛馬仕門市。路透

中國經濟疲弱影響內需，很多民眾減少購買奢侈品，不少跨國品牌今年上半年在中國的收益均下跌，如知名汽車品牌保時捷在中國的銷量年減約1/3。有國際美妝品牌高層直言，中國是全球惟一一個消費信心仍很低迷的地方。

英國金融時報11日報導，自2021年底中國房地產行業持續下滑，房價也一直下跌；中國政府解除疫情封鎖措施後，疲軟的房地產市場削弱了民眾的信心及對消費品的需求，中國經濟並沒有像預期般復甦。

如在倫敦上市的廣告巨頭WPP上週公布的業績中指出，過去3個月在中國的銷售額年減近1/4；法國美妝品集團萊雅（L'Oreal）估計，今年上半年在中國的銷量較去年同期下降了約2%至3%；知名汽車品牌保時捷（Porsche）則表示，今年上半年在中國的銷量年減約達1/3。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）的分析師指出，數據顯示，今年上半年中國餐飲業成長率，是自2010年以來首次放緩至8%以下，這統計不包括疫情期間。

惠譽分析師認為，收入的不確定性及房價下跌，導致民眾財富進一步縮水，令他們減少非必要支出或轉向購買物有所值的產品。這趨勢不僅限於餐飲，還擴展到服裝、化妝品和珠寶等非必需品。

不過，旗下品牌包括肯德基及必勝客的百勝中國表示，今年上半年在中國的生意較預期好，淨收入增加8%。

萊雅首席執行官葉鴻慕（Nicolas Hieronimus）直言，中國是全球唯一一個消費信心仍很低迷的地方，加上就業市場並不健康，很多中國人將儲蓄投資在房地產市場，但房地產已經貶值很多。

另一方面，一些跨國公司面臨中國業者很大的競爭。以電動車為例，根據上海策略顧問公司Automobility的數據顯示，今年上半年海外品牌的電動車占中國乘用車銷量的38%，低於2020年的64%。

德國車廠則受到不少影響，因為中國是它們最重要的市場。保時捷及福斯（Volkswagen）執行長布魯莫（Oliver Blume）表示，目前尚不清楚旗下一些電動跑車的需求是否會回升。

近年賓士（Mercedes-Benz）將業務重心轉向更昂貴的車型，今年上半年賓士在中國的銷量比去年同期減少了9%。其執行長康林松（Ola Kallenius）表示，中國的奢侈品市場正在降溫，部分是由於中國的房地產危機，目前不知道中國消費者需要多長時間才恢復信心。

品牌 房地產 美妝

延伸閱讀

影／「6666」太招搖…保時捷跑車掛偽造車牌 拒攔查衝雪隧被逮

麥肯錫調查：全球近三成初代電動車主 想換回燃油車

金融時報：Google和Meta達祕密廣告協議 鎖定青少年

過胖需要瘦身！保時捷高層也認為現時Porsche 911尺碼過大！

相關新聞

農夫山泉或將傳給美國籍二代？ 鍾睒睒直球回應：永遠屬於中國

大陸知名瓶裝飲料公司「農夫山泉」創辦人鍾睒睒今年來經歷多項爭議風波，終於在近日將首付寶座讓位給拼多多創辦人黃崢。而對於外...

實現綠色轉型 陸官方定2030節能環保產業規模超60兆元

大陸國務院《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》於11日發布，這是大陸中央政府層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型...

陸房地產還沒到底！陸學者指仍需數年：大多數城市房價有20至30%調整空間

中國房地產低迷，學者朱寧說，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間，並且在多數地區還有大約20%至30%的下調空間...

「0首付」購房現象再現 陸多地方政府緊急發文示警風險

房市持續低迷，有陸媒指出，近期，在包含廣州、江蘇、河南等地再度出現購房「零首付」宣傳，多個社群平台中出現不少房仲以購房者...

並未如預期般復甦…金融時報：大陸經濟疲弱 奢侈品銷售下跌

中國經濟疲弱影響內需，很多民眾減少購買奢侈品，不少跨國品牌今年上半年在中國的收益均下跌，如知名汽車品牌保時捷在中國的銷...

陸企將趕超？黑芝麻CEO：2025年智駕晶片市場將定型

第一財經報導，大陸國產自駕晶片第一股「黑芝麻智能」CEO單記章指出，對於智能駕駛晶片企業來說，推動大規模量產十分關鍵。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。