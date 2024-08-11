並未如預期般復甦…金融時報：大陸經濟疲弱 奢侈品銷售下跌

中國經濟疲弱影響內需，很多民眾減少購買奢侈品，不少跨國品牌今年上半年在中國的收益均下跌，如知名汽車品牌保時捷在中國的銷量年減約1/3。有國際美妝品牌高層直言，中國是全球惟一一個消費信心仍很低迷的地方。

英國金融時報11日報導，自2021年底中國房地產行業持續下滑，房價也一直下跌；中國政府解除疫情封鎖措施後，疲軟的房地產市場削弱了民眾的信心及對消費品的需求，中國經濟並沒有像預期般復甦。

如在倫敦上市的廣告巨頭WPP上週公布的業績中指出，過去3個月在中國的銷售額年減近1/4；法國美妝品集團萊雅（L'Oreal）估計，今年上半年在中國的銷量較去年同期下降了約2%至3%；知名汽車品牌保時捷（Porsche）則表示，今年上半年在中國的銷量年減約達1/3。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）的分析師指出，數據顯示，今年上半年中國餐飲業成長率，是自2010年以來首次放緩至8%以下，這統計不包括疫情期間。

惠譽分析師認為，收入的不確定性及房價下跌，導致民眾財富進一步縮水，令他們減少非必要支出或轉向購買物有所值的產品。這趨勢不僅限於餐飲，還擴展到服裝、化妝品和珠寶等非必需品。

不過，旗下品牌包括肯德基及必勝客的百勝中國表示，今年上半年在中國的生意較預期好，淨收入增加8%。

萊雅首席執行官葉鴻慕（Nicolas Hieronimus）直言，中國是全球唯一一個消費信心仍很低迷的地方，加上就業市場並不健康，很多中國人將儲蓄投資在房地產市場，但房地產已經貶值很多。

另一方面，一些跨國公司面臨中國業者很大的競爭。以電動車為例，根據上海策略顧問公司Automobility的數據顯示，今年上半年海外品牌的電動車占中國乘用車銷量的38%，低於2020年的64%。

德國車廠則受到不少影響，因為中國是它們最重要的市場。保時捷及福斯（Volkswagen）執行長布魯莫（Oliver Blume）表示，目前尚不清楚旗下一些電動跑車的需求是否會回升。

近年賓士（Mercedes-Benz）將業務重心轉向更昂貴的車型，今年上半年賓士在中國的銷量比去年同期減少了9%。其執行長康林松（Ola Kallenius）表示，中國的奢侈品市場正在降溫，部分是由於中國的房地產危機，目前不知道中國消費者需要多長時間才恢復信心。