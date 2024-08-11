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推動物流業升級！ 陸國產商載能力2噸級無人運輸機首飛

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
8月11日上午，大陸自主研發的大型雙發無人運輸機在四川自貢鳳鳴通航機場進行了首次飛行試驗，首飛取得圓滿成功。圖／取自央視新聞
8月11日上午，大陸自主研發的大型雙發無人運輸機在四川自貢鳳鳴通航機場進行了首次飛行試驗，首飛取得圓滿成功。圖／取自央視新聞

大陸低空經濟火熱，消息指出，8月11日上午，大陸自主研發的大型雙發無人運輸機在四川自貢鳳鳴通航機場進行了首次飛行試驗，首飛取得圓滿成功。有分析表示，未來此機型​​或將廣泛應用於快遞物流、短程航空運輸等多個領域，可望為推動大陸物流業的轉型升級及高質量發展作出貢獻。

據大陸央視新聞消息，上述無人運輸機此趟首次飛行測試持續約20分鐘，飛行過程中，各系統運作正常。這型無人機翼展16.1公尺、高4.6公尺，具備12立方公尺裝載空間，2噸級商載能力，是大陸目前按照市場需求研製的最大、全國產化的大型無人運輸機。

同時，這架飛機還具有易裝卸、高可靠、高安全以及高度智慧化等特點，為大陸拓展航空貨運新場景、打造低空經濟智慧物流新業態提供支援。

有分析指出，隨著大陸電子商務和物流行業的快速發展，無人運輸機在航空貨運領域的應用前景日益廣闊。而上述無人運輸機的成功首飛，無疑為大陸在這一領域的發展注入新動力。未來，此機型​​將廣泛應用於快遞物流、短程航空運輸等多個領域，為推動大陸物流業的轉型升級及高質量發展作出正面貢獻。

為發展低空客貨運輸，大陸低空經濟聯盟正式成立，將協助有關部門制定行業標準，推動低空經濟高質量發展。據中新網報導，中國低空經濟聯盟理事會成立儀式暨中國低空經濟高質量發展圓桌會議8月3日在北京舉行。

據悉，該聯盟由中國民航二所、沃飛長空、時的科技、沃蘭特、億航智能、峰飛航空等100多家上下游企業及行業科研機構共同發起創立。

此外，香港政府先前表示，決定發展「低空經濟」，已委派財政司副司長負責，成立跨部門小組，初步會以無人機載貨為起點，由近至遠、輕至重，逐漸擴大及豐富應用場景。

近年低空經濟在大陸大熱，去年中共中央經濟工作會議正式提出「發展低空經濟」，今年3月則寫進政府工作報告。北京、深圳等地已展開相關探。

中國低空經濟聯盟執行理事長兼秘書長羅軍曾指，發展低空經濟對於刺激大陸立體空間資源、推動經濟結構調整和傳統產業轉型升級具有重要意義。

他認為，要通過市場配置資源，通過市場培育生態，發揮行業聯盟的引領和帶動作用，攜手低空經濟熱點城市共同打造一批可以快速複製的應用場景，並協助有關部門制定行業標準，完善配套設施，從而推動低空經濟高質量發展。

大陸此次試飛的自主研發大型雙發無人運輸機機型，機翼展16.1公尺、高4.6公尺，具備12立方公尺裝載空間，2噸級商載能力，是大陸目前按照市場需求研製的最大、全國產化的大型無人運輸機。圖／取自央視新聞
大陸此次試飛的自主研發大型雙發無人運輸機機型，機翼展16.1公尺、高4.6公尺，具備12立方公尺裝載空間，2噸級商載能力，是大陸目前按照市場需求研製的最大、全國產化的大型無人運輸機。圖／取自央視新聞

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