陸企將趕超？黑芝麻CEO：2025年智駕晶片市場將定型

第一財經報導，大陸國產自駕晶片第一股「黑芝麻智能」CEO單記章指出，對於智能駕駛晶片企業來說，推動大規模量產十分關鍵。他指出2025年不論是對智駕晶片的市場、技術而言都是重要時間點。

單記章指出，汽車產業變革給本土晶片帶來機遇，2025年再做智能駕駛晶片已經錯過了時間窗口期，資本不會投入；另一方面，2025年市場格局基本成熟，廠家支持多家晶片公司有心無力，最終可能會選擇兩家。

此外，從技術層面來看，單記章稱，2025年也是一個重要的時間點，高速NOA在2025年一定是標配。「藍海一定會變成紅海。後面機會不多了，資源基本被巨頭幾家拿到了，不管是錢還是人。同時車廠投入的精力也有限，不可能無限地投入，他們也要講究回報。」他說。

對於當前市場，單記章表示，黑芝麻智能正在擴大在車規級晶片方面的能力，已開發下一代車規級SoC產品。並稱並未做成本特別高的產品，而是一直專注大規模量產。

黑芝麻智能日前在港交所掛牌上市，以每股28港元發售3,700萬股股票，籌資約10.4億港元。此次IPO募集資金有80%將用於未來5年的研發。而黑芝麻智能自2016年成立以來已先後進行10輪融資，累計融到約7億美元，投資方包括小米、蔚來、騰訊等產業資本。

中國銀河證券此前研報指出，市場對高算力車規級SoC晶片需求將日益增長，預計到2026年，車載AI晶片市場規模將從2019年的10億美元增長至120億美元，年複合增長率超過35%。

從整個行業格局來看，目前大陸國產智駕SoC晶片的市場佔比在整體上仍處於劣勢。2023年大陸國外晶片解決方案上車佔比較大，合計佔比超過了80%。光特斯拉FSD和輝達Orin-X，就佔據了超過70%的市場份額。

對於大陸企業是否還有機會趕超，前述研報稱，相比大陸國外晶片廠商，國產晶片廠商的本土服務能力更強，能夠快速適應本土車企的需求變化；另外，地緣政治的影響也在一定程度上推動國產晶片發展。