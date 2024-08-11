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陸企將趕超？黑芝麻CEO：2025年智駕晶片市場將定型

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
黑芝麻智能CEO單記章指出，2025年不論是對智駕晶片的市場、技術而言都是重要時間點。圖為早前黑芝麻智能的工作人員在廣州車展展示一款車規級自動駕駛晶片。（新華社）
黑芝麻智能CEO單記章指出，2025年不論是對智駕晶片的市場、技術而言都是重要時間點。圖為早前黑芝麻智能的工作人員在廣州車展展示一款車規級自動駕駛晶片。（新華社）

第一財經報導，大陸國產自駕晶片第一股「黑芝麻智能」CEO單記章指出，對於智能駕駛晶片企業來說，推動大規模量產十分關鍵。他指出2025年不論是對智駕晶片的市場、技術而言都是重要時間點。

單記章指出，汽車產業變革給本土晶片帶來機遇，2025年再做智能駕駛晶片已經錯過了時間窗口期，資本不會投入；另一方面，2025年市場格局基本成熟，廠家支持多家晶片公司有心無力，最終可能會選擇兩家。

此外，從技術層面來看，單記章稱，2025年也是一個重要的時間點，高速NOA在2025年一定是標配。「藍海一定會變成紅海。後面機會不多了，資源基本被巨頭幾家拿到了，不管是錢還是人。同時車廠投入的精力也有限，不可能無限地投入，他們也要講究回報。」他說。

對於當前市場，單記章表示，黑芝麻智能正在擴大在車規級晶片方面的能力，已開發下一代車規級SoC產品。並稱並未做成本特別高的產品，而是一直專注大規模量產。

黑芝麻智能日前在港交所掛牌上市，以每股28港元發售3,700萬股股票，籌資約10.4億港元。此次IPO募集資金有80%將用於未來5年的研發。而黑芝麻智能自2016年成立以來已先後進行10輪融資，累計融到約7億美元，投資方包括小米、蔚來、騰訊等產業資本。

中國銀河證券此前研報指出，市場對高算力車規級SoC晶片需求將日益增長，預計到2026年，車載AI晶片市場規模將從2019年的10億美元增長至120億美元，年複合增長率超過35%。

從整個行業格局來看，目前大陸國產智駕SoC晶片的市場佔比在整體上仍處於劣勢。2023年大陸國外晶片解決方案上車佔比較大，合計佔比超過了80%。光特斯拉FSD和輝達Orin-X，就佔據了超過70%的市場份額。

對於大陸企業是否還有機會趕超，前述研報稱，相比大陸國外晶片廠商，國產晶片廠商的本土服務能力更強，能夠快速適應本土車企的需求變化；另外，地緣政治的影響也在一定程度上推動國產晶片發展。

晶片 智慧車載 格局 特斯拉 自動駕駛

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