陸房地產還沒到底！陸學者指仍需數年：大多數城市房價有20至30%調整空間

中國房地產低迷，學者朱寧說，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間，並且在多數地區還有大約20%至30%的下調空間。至於房地產稅推出的時機，他表示最好是房價見底時。

微信公眾號「正和島」8日刊發對上海交通大學上海高級金融學院副院長、金融學教授朱寧的專訪。朱寧2016年撰有「剛性泡沫」一書，談中國經濟面臨的挑戰和應對之策。

對於中國的房地產泡沫何時能消化完，朱寧以美日為例說，美國可能在2007年左右房價見頂，一直到2015年左右基本見底，大概經歷了8至9年；日本則是從1990年至2009年，經歷了約20年。

他認為，中國作為一個主要經濟體，經歷的時間可能會在美國和日本之間。再加上中國採取的政策也是在這兩者之間，綜合來看，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間。

在價格方面，他認為大多數中國城市還有大概20%至30%的調整空間。國際上衡量房價採用較多的兩個標準是房屋租售比、房價收入比，中國目前這兩個數據仍高出國際平均水平不少。

從房價收入比來看，這個倍數在日本東京是15，倫敦是13，紐約大概是10，而中國的一線城市基本是40倍。

即使中國的房價從2021至2023年已下調30%，房價收入比可能是從40多倍調整到了30，但仍然非常貴。

朱寧指出，房地產泡沫最後不一定會以一種經濟的形式化解或暴露，很可能會是以政治和社會現象暴露。「當整個社會財富分配不均且社會流動性又逐漸下降，那社會的不滿情緒會成為壓垮這個駱駝的最後一根稻草。」

7月召開的中共20屆三中全會提出「深化財稅體制改革」，是否徵收、何時徵收房地產稅又成為話題。

朱寧表示，推行房地產稅主因是為了夯實和平衡地方財政收入來源。

他肯定徵收房地產稅，因為能打壓投機的需求，是對「房住不炒」政策最好、最有效和最貼近的執行方式。但是如果在目前的市場環境下推出房地產稅，對於未來房價預期及市場信心都會帶來負面影響，所以短期內推動房地產稅必須非常慎重；如果等房價基本見底、跌無可跌了再推出，就會比較安全。