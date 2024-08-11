快訊

伊朗議員保證殺得以色列措手不及 爆料報復行動將維持數天

影／「6666」太招搖…保時捷跑車掛偽造車牌 拒攔查衝雪隧被逮

台中華廈機械車位傳意外！駕駛「連人帶車」墜樓 卡地下二、三層間送醫

陸房地產還沒到底！陸學者指仍需數年：大多數城市房價有20至30%調整空間

中央社／ 台北11日電
中國房地產低迷，學者朱寧說，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間，並且在多數地區還有大約20%至30%的下調空間。至於房地產稅推出的時機，他表示最好是房價見底時，圖為民眾在北京一售樓處瞭解樓盤信息。（中新社）
中國房地產低迷，學者朱寧說，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間，並且在多數地區還有大約20%至30%的下調空間。至於房地產稅推出的時機，他表示最好是房價見底時，圖為民眾在北京一售樓處瞭解樓盤信息。（中新社）

中國房地產低迷，學者朱寧說，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間，並且在多數地區還有大約20%至30%的下調空間。至於房地產稅推出的時機，他表示最好是房價見底時。

微信公眾號「正和島」8日刊發對上海交通大學上海高級金融學院副院長、金融學教授朱寧的專訪。朱寧2016年撰有「剛性泡沫」一書，談中國經濟面臨的挑戰和應對之策。

對於中國的房地產泡沫何時能消化完，朱寧以美日為例說，美國可能在2007年左右房價見頂，一直到2015年左右基本見底，大概經歷了8至9年；日本則是從1990年至2009年，經歷了約20年。

他認為，中國作為一個主要經濟體，經歷的時間可能會在美國和日本之間。再加上中國採取的政策也是在這兩者之間，綜合來看，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間。

在價格方面，他認為大多數中國城市還有大概20%至30%的調整空間。國際上衡量房價採用較多的兩個標準是房屋租售比、房價收入比，中國目前這兩個數據仍高出國際平均水平不少。

從房價收入比來看，這個倍數在日本東京是15，倫敦是13，紐約大概是10，而中國的一線城市基本是40倍。

即使中國的房價從2021至2023年已下調30%，房價收入比可能是從40多倍調整到了30，但仍然非常貴。

朱寧指出，房地產泡沫最後不一定會以一種經濟的形式化解或暴露，很可能會是以政治和社會現象暴露。「當整個社會財富分配不均且社會流動性又逐漸下降，那社會的不滿情緒會成為壓垮這個駱駝的最後一根稻草。」

7月召開的中共20屆三中全會提出「深化財稅體制改革」，是否徵收、何時徵收房地產稅又成為話題。

朱寧表示，推行房地產稅主因是為了夯實和平衡地方財政收入來源。

他肯定徵收房地產稅，因為能打壓投機的需求，是對「房住不炒」政策最好、最有效和最貼近的執行方式。但是如果在目前的市場環境下推出房地產稅，對於未來房價預期及市場信心都會帶來負面影響，所以短期內推動房地產稅必須非常慎重；如果等房價基本見底、跌無可跌了再推出，就會比較安全。

房地產 日本

延伸閱讀

傳曾馨瑩砸現金6.24億買房 網友反應曝光

上海拍出大陸新「地王」 專家：對房市具積極訊號

夢境是徵兆！鬼月「夢到女鬼索命」…大吉大利要發財

劉文正真的還活著！神隱33年 密友洩近況

相關新聞

陸動力電池一哥 寧德開首店

大陸動力電池一哥寧德時代全球首個兼具展示新能源汽車與電池技術的新能源生活廣場昨（10）日在四川成都開業。寧德時代副董事長...

陸企境外可轉債 規模衝高

大陸企業熱衷借道境外可轉債融資，根據金融數據供應商萬得（Wind）統計，截至本月6日，陸資企業的境外可轉債發行規模達到1...

陸房地產還沒到底！陸學者指仍需數年：大多數城市房價有20至30%調整空間

中國房地產低迷，學者朱寧說，中國的房價也許還會有3、5年的進一步調整時間，並且在多數地區還有大約20%至30%的下調空間...

「0首付」購房現象再現 陸多地方政府緊急發文示警風險

房市持續低迷，有陸媒指出，近期，在包含廣州、江蘇、河南等地再度出現購房「零首付」宣傳，多個社群平台中出現不少房仲以購房者...

成功逆襲？小米日本官方讚：手機出貨量進入日本市場前三名

小米手機在中國大陸市場面臨激烈競爭，不過，在此同時，小米手機日本市場的官方帳號近期宣布，2024年第二季，該公司在日本市...

999朵玫瑰消失了…七夕浪漫經濟崩跌 斬斷孽緣產品爆火

昨天是七夕佳節，適逢周末，山東、天津、廣東等多地民政局宣布「為愛加班不打烊」，接受新人婚姻登記。與此同時，「七夕浪漫」退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。