陸商業銀行Q2不良貸款雙降 上半年累計利潤人民幣1.3兆

大陸國家金融監督管理總局近期發布數據顯示，今年第二季末，大陸商業銀行不良貸款餘額人民幣3.3兆元（下同），較今年第一季末減少272億元。另，大陸在商業銀行不良貸款率方面，第二季末則為1.56%，較第一季末下降0.03個百分點。

據大陸國家金融監督管理總局網站消息，今年上半年，大陸商業銀行累計實現淨利潤1.3兆元，按年增長0.4%，平均資本利潤率8.91%，較第一季末下降0.65個百分點。平均資產利潤率為0.69%，較上季末下降0.05個百分點。

同時，數據顯示，今年第二季末，商業銀行正常貸款餘額210.8兆元，其中正常類貸款餘額206.1兆元，關注類貸款餘額4.8兆元，商業銀行信貸資產品質大致穩定。

風險抵補能力方面，第二季末，商業銀行貸款損失準備餘額為7兆元，較上季末增加1,040億元；撥備覆蓋率為209.32%，按季升4.78個百分點；貸款撥備率3.26%，按季基本持平。資本充足率為15.53%，較上季末升0.1個百分點。

大陸金監總局稱，大陸商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率15.53%，按季升0.1個百分點；一級資本充足率為12.38%，升0.04個百分點；核心一級資本充足率為10.74%，降0.02個百分點。

此外，數據再指，在大陸服務實體經濟方面，第二季末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款餘額78兆元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額32兆元，年增17.1%。

另，據中新社指出，中國銀行研究院認為，今年以來，在淨息差不斷收窄的背景下，中國銀行業保持對實體經濟的支持力度，平衡可持續發展與社會責任，盈利水平合理適度，資產質量基本穩定。

該機構再指，全年來看，大陸商業銀行信貸規模有機會穩步成長，結構進一步優化，新的高科技、高附加值領域出現，將有效銜接信貸需求缺口，成為大陸銀行業資產規模持續增長的新動能。