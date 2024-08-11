華為三折手機 傳Q3上市

大陸多名數位產品博主在社交平台曬出華為常務董事余承東在飛機艙裡操作一款新手機的照片，從照片來看，華為三折手機將採用橫折方案，正面螢幕有兩道折痕。整體而言，華為三折手機展開後的螢幕非常大，可以帶來類似平板的使用體驗。

照片顯示，余承東手持的三折手機螢幕中顯示疑似為微信App，左側螢幕是消息清單，右側是對話方塊或正在瀏覽的網頁內容。右手邊的保護殼內似乎還隱藏了手寫筆。

有消費電子產業鏈人士表示，華為三折新機已投入生產，「預計售價會很高，量不會很大。更多地是作為大秀肌肉的產品，帶一波關注度。可能會在今年第3季或第4季上市。」

科創板日報報導，今年以來，關於華為將推出「三折手機」的消息不斷。先前有消息傳出，華為對於三折手機已經開始大舉備料。因此，華為擴大對台灣軸承廠商兆利和富世達的備料訂單。此外，面板廠商也將受益。

余承東於7月15日在「與輝同行」的直播中透露，華為下一代折疊手機歷經五年研發，即將面世。「下一代的折疊手機，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

有報導指出，由於是較為新穎的產品，並且使用了不少先進技術，華為這款三折手機的售價將創新高。業內人士預測，這款三折手機的起售價格可能超過人民幣1.5萬元，有望成為市場上最貴的折疊手機之一。

據研調機構IDC數據，2024年第2季大陸折疊手機出貨量達到257萬支，年增104.6%。其中華為市占為41.7%，位列第一；vivo、榮耀以23.1%、20.9%分居二、三名。