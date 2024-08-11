人行擬健全利率調控機制

中國人民銀行（大陸央行）發布2024年第2季貨幣政策執行報告，對政策展望給出提示，強調下一步將保持貨幣政策穩健性，進一步健全市場化利率形成、調控和傳導機制，增強政策利率的權威性，並研究適度收窄利率走廊（上下限）寬度，給市場傳遞更加清晰的利率調控目標訊號。

利率走廊是指中央銀行透過向商業銀行等金融機構提供存貸款便利機制，從而依靠設定的利率操作區間來穩定市場拆借利率的調控方式，多以央行常設放款機制之利率為上限，常設性存款機制之利率為下限，以上、下限利差為走廊寬度。

從中長期來看，人民銀行在健全市場化利率調控機制方面邁出實質性步伐。此前，宣布公開市場7天期逆回購操作採用固定利率、數量招標，進一步明示政策利率，市場利率與7天期逆回購操作利率掛鉤聯動增強，中期借貸便利（MLF）利率的政策利率色彩明顯淡化。

實際上，7月貸款市場報價利率（LPR）與公開市場7天期逆回購操作利率同日、同幅變化，而MLF利率則是在LPR下行之後才有變動，兩者下行幅度也不同，也進一步傳遞出淡化MLF作為政策利率的功能。