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陸企境外可轉債 規模衝高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸企業熱衷借道境外可轉債融資。（路透）
大陸企業熱衷借道境外可轉債融資。（路透）

大陸企業熱衷借道境外可轉債融資，根據金融數據供應商萬得（Wind）統計，截至本月6日，陸資企業的境外可轉債發行規模達到170.51億美元（約新台幣5,500億元），年增159.29%，創下歷史新高。分析認為，主因在於境外投資機構認購相對踴躍，背後則是境外投資機構針對可轉債有著「攻守兼備」的套利投資方式。

證券日報引述數據顯示，今年內總計有13家陸企在海外發行可轉債。其中，阿里巴巴、中國平安保險（集團）和紫金礦業分別以50億美元、35億美元和20億美元位居募資排行榜前三。

從發行期限來看，多為中期債務，5年期及以上占比達84.62%；發行票面利率較2023年整體有所下降，多數都在1%以下；從用途來看，除用於回購公司股份或美國存託憑證外，基本用於業務拓展、補充資金或償還債務。其中，網路企業為發行主力。前述13家陸企中有六家企業來自網路行業，占比達46.15%。

據21世紀經濟報導，一位香港私募基金經理稱，儘管今年前八個月美國聯準會將美元基準融資利率維持在5.25%至5.5%間，但中資企業在境外發行的可轉債利率相對較低，除了個別企業的境外可轉債發行利率突破5%，其餘都基本在1%以內。究其原因，是可轉債的股債兼備特性，令其發行利率相對較低。

對於發行熱絡，除了企業希望透過該方式降低融資成本、優化自身債務結構外，更重要的是投資者的青睞。

中證鵬元國際企業評級董事郭瑩分析，可轉債兼具股權和債權的雙重特性，既能夠享受股票上漲帶來的潛在高額回報，又有債券的保底保障，可說是「進可攻退可守」。具體而言，境外投資機構買入這些可轉債，等於買入「低價轉股」的期權。如果預期大陸上市企業估值回升，就會選擇「轉股」；反之若港股中概股股價繼續低迷，則選擇不轉股，等待可轉債到期拿回穩健的本金利息。

債務 美國

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