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上汽名爵 擬赴墨西哥建廠

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

上汽名爵（MG）宣布將在墨西哥建立工廠和研發中心，製造用於出口到拉丁美洲市場的燃油車和電動車。MG汽車墨西哥公司總裁ZhangWei表示，名爵計劃將墨西哥打造成拉丁美洲增長和擴張的中心。

目前名爵並沒有透露將投資多少資金或具體的建設時間，不過名爵母公司上汽集團旗下的另一高端智能電動車品牌「智己」也將登陸墨西哥市場。據上汽集團此前規劃，智己L7和LS7將在2024年內進軍墨西哥、中東、南美和東南亞市場。

大陸汽車品牌近年在墨西哥發展迅速，總計銷量達到當地市場的五分之一。在此之前，長安汽車、極氪汽車已經將多款車型引入墨西哥市場。綜合IT之家此前報導，今年7月，長安旗下深藍汽車（S07）、阿維塔（11、12）、長安啟源（E07、A05、Q05）三大品牌六款產品在當地首次亮相。同月，極氪001、極氪X兩款車型也在墨西哥市場開售。

界面新聞報導指出，上汽名爵2020年進入墨西哥市場後迅速打開銷量，2022年墨西哥市場銷量4.8萬輛，年增201%，位居當地乘用車市場銷量排名第七，去年名爵在墨西哥銷售6萬輛，市占達4.4%。

據中國汽車工業協會數據，大陸汽車製造商在今年上半年向海外出口279.3萬輛汽車，年增31％。上半年出口總量前五的地區分別為俄羅斯（47.8萬輛）、墨西哥（22.6萬輛）、巴西（17.1萬輛）、阿拉伯（14.2萬輛）、比利時（13.8萬輛），新能源汽車出口前五的市場則分別為巴西、比利時和英國、泰國和菲律賓。

品牌 墨西哥 電動

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