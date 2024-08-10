未透露投資金額、時間 上汽名爵將在墨西哥建工廠和研發中心

上汽名爵（MG）宣布將要在墨西哥建立工廠和研發中心，製造用於出口到拉丁美洲市場的燃油車和電動車。並且計劃押注墨西哥、中美洲和加勒比地區的市場。

MG汽車墨西哥公司總裁ZhangWei表示，名爵計劃將墨西哥打造成拉丁美洲增長和擴張的中心，且名爵不僅要生產汽車，還要提供專為拉美地區設計的市場情報。

目前名爵並沒有透露將投資多少資金或具體的建設時間，不過名爵母公司上汽集團旗下的另一品牌「智己」也將登陸墨西哥市場。據上汽集團此前規劃，智己L7和LS7將在2024年內進軍墨西哥、中東、南美和東南亞市場。

界面新聞的報導指出，2020年，上汽名爵進入墨西哥市場後迅速打開銷量。2022年，墨西哥市場銷量4.8萬輛名爵，年增201%，位居當地乘用車市場銷量排名第7，去年名爵在墨西哥銷售6萬輛汽車，市場份額佔到4.4%。

大陸汽車品牌近年在墨西哥發展迅速，總計銷量達到當地市場的五分之一。瑞、江淮、長安、北汽等大陸車企品牌都已經在墨西哥市場售賣。奇瑞集團去年在墨西哥共售出3.85萬輛汽車，年增343.9%。

統計數據顯示，2023年中國汽車出口主要增量來源為俄羅斯（41%）、墨西哥（9%）以及泰國（5%），墨西哥已成為中國出口汽車第二大的增量國家。大陸今年上半年整車出口總量前五的地區中，墨西哥排名第二。