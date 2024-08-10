庫存壓力大！ 湖南經銷商不再接受北京現代自動配送車輛

一份湖南省經銷商致車企「北京現代」的文件近日在網絡流傳。信函內容稱，有鑒於湖南省區域全體經銷商庫存壓力極大，經營非常困難，虧損非常嚴重等因素，湖南全體經銷商一致要求，自2024年8月8日起暫時停止向北京現代提車，並不再接受自動配送的車輛，信函底部有9家汽車經銷商的蓋章。北京現代方面表示，正在瞭解相關情況。

該文件中並提到，要求北京現代立即解決湖南區域經銷商現有的庫存，以及兌現此前全部的承諾和獎勵政策。一家湖南地區北京現代經銷商的委託律師團隊確認了上述信函的真實性。

據界面新聞和紅星新聞報導，一位湖南地區的經銷商表示，該店庫存數量相對其他同業不高，但這些庫存車大概會導致人民幣八九百萬的資金積壓。該門店一個月銷售十多輛車，但廠家的提車任務每月大概在10至30輛車左右。每個月需要完成提車任務才能拿到終端獎勵，這種捆綁經營方式讓經銷商陷入庫存越來越多、利潤空間越來越窄的困境。

據瞭解，湖南地區積壓庫存車最多的經銷商已經積壓100多輛。庫存車不僅資金難以回籠，而且倉儲成本較高，管理和維護費用將給財務管理帶來不小的負擔。有經銷商認為，北京現代廠商對於跨區銷售亂象和市場價格的管控力度不足，目前市場上的現代汽車價格處於相對混亂的狀態。此前已經和廠家反應相關問題，但未能得到妥善解決。

界面新聞報導指出，北京現代2016年銷量超過百萬輛，但伴隨國產自主品牌和造車新勢力崛起，以及主流合資品牌價格下降，去年總銷量僅為25.7萬輛，今年的上半年銷量為10萬輛，同比進一步下滑。現代汽車CEO張在勳去年6月表示，最近幾年中國業務因國內外各種負面因素變得艱難。為提升已受損的品牌形象，現代將專注於高性能車型。

根據每經網的報導，大陸車企在價格戰背景下，經銷商壓力不小。中國汽車流通協會5日發布最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」VIA顯示，2024年7月中國汽車經銷商庫存預警指數為59.4%，同比上升1.6個百分點，庫存預警指數高於榮枯線（50%），汽車流通行業處在不景氣區間。在此之下，經銷商經營狀況不及預期，新車利潤空間壓縮，庫存積壓和市場需求疲軟是當前主要問題。

中國汽車流通協會專家委員會專家委員顏景輝表示，經銷商在資金與庫存的雙重壓力下，有的可能選擇退出市場，這是市場競爭的必然結果。但廠家在此過程中，應秉持「好合好散」的原則，妥善處理退網事宜，以減輕對經銷商的傷害。