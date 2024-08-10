搶佔消費者心智 寧德時代首家線下品牌展示店開幕

寧德時代第一個兼具展示新能源汽車與電池技術的新能源生活廣場10日在四川成都建成開業，首創全球最齊全的新能源車品牌館。廣場佔地面積高達1.5萬平方公尺，擺放了70多個合作車企近百款車型，到2024年底或將有超100款車型入駐。

該廣場形態與汽車小型車展或綜合汽車賣場高度相似，成為搭載寧德時代電池的「最全線下車庫」。據陸媒報導，館內車型覆蓋轎車、SUV、MPV不同定位及純電、混動、增程不同動力形式的車型產品，車型涵蓋小米、特斯拉、蔚小理等。服務用戶省時省力暢快看車，讓用戶一次性看全興趣車型、意向車型。

該店不賣車，只做展示。據第一財經報導，寧德時代副董事長李平強調，「可能有人認為寧德時代要賣車了，我們曾經說過不造車。在這裡，寧德時代也不賣車。」

李平表示，寧德時代想通過新能源生活廣場，提供連接各方的平台，解決行業兩大痛點：一是車企難以觸達消費者的痛點。行業劇變，新消費群體崛起，車企正在尋找高效觸達消費者的新路徑。二是消費者訊息不對稱的痛點。消費者在選擇新產品、新品牌時，難以獲取充分資訊。

藍鯨財經報導指出，作為一家做B端生意的電池企業，面對市場競爭加劇，其希望藉此進一步搶佔消費者心智，鞏固行業影響力。寧德時代在2024年半年度報告中談及市場競爭加劇風險時，其中一大應對措施，便是加速品牌推廣，充分利用線上及線下傳播管道，提升終端消費者對公司產品及品牌的認知，提升產品綜合競爭力。

從行業競爭來看，中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示，今年7月，大陸新能源汽車市場共計39家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期增加3家。此外，為加強對汽車產業鏈的自主掌控能力，以及降本等考慮，吉利、廣汽、長安、上汽等多家整車企業也在加速切入動力電池領域。