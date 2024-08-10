存量商品房去庫存 陸央行推住房租賃市場商業化

中國人民銀行公眾號10日發文表示，隨著房地產市場定價趨於理性，租賃需求進一步釋放，住房租賃企業營運能力提升，住房租賃市場實現商業化可持續發展有基礎。下階段要改善住房租賃金融支持體系，通過更多社會資金投入，建立可持續發展的商業模式，支持存量商品房去庫存。

文章指出，培育和發展住房租賃市場，既是構建房地產新發展模式的重要一環，也有助於促進房地產市場的平穩健康發展。人民銀行聯合國家金融監督管理總局發布《關於金融支持住房租賃市場發展的意見》。5月17日，聯合各部門推出房地產支持政策組合，並在前期試點基礎上設立保障性住房再貸款，用市場化方式支持統籌消化存量房產和優化增量住房。

文章表示，近年來大陸房價預期發生重大變化，市場利率水平和貼現利率也趨於下行，房租折現對房產價值的影響愈發受到關注。對於長期持有的住房資產，租金增長率也很重要，會增厚租賃住房的收益回報。隨著經濟逐步恢復，租金仍有望穩步上漲，相較於既定購房成本，租賃住房總的收益率有望提升，將高於多數資產回報率。

文章並強調租房市場的需求量大，有商業機會。當中提到有市場機構測算，未來租房需求人口超過2億人，市場潛力較大。從供給端看，過去大陸提供租賃住房的主要是個人，近年來隨著租售比的回升和融資運營成本的下降，住房租賃產業的商業可持續性在增強，越來越多住房租賃企業進入市場提供優質穩定的服務。

當前大陸住房租賃產業仍處於起步階段，房地產市場也處在調整的特殊時期，需要發揮金融和其它政策合力，通過盤活存量去庫存培育住房租賃產業。近期人民銀行在原租賃住房貸款支持計劃的基礎上，完善推出了保障性住房再貸款。通過市場化的方式，助力實現幾項特色

文章最後列舉當前住房租賃市場商業化政策的好處，包括推動構建房地產新發展模式，支持住房租賃產業發展。企業批量收購存量住房，形成團體購買力，收購價格折扣進一步提升住房租賃產業投資回報和企業參與意願；二是增加保障性住房供給，收購後的商品房可用作保障性住房配售或租賃，在加快盤活存量和市場去庫存的同時，滿足保障性住房需求；三是與保交房和「白名單」機制形成合力，降低房地產市場風險水平。房企自願參與，回籠的資金須用於保交樓項目和其他在建項目，將推動更多項目滿足「白名單」條件，改善房企資金狀況。