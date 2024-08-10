陸網路公司校招季開跑 騰訊擴寬畢業時間範圍

大陸新一輪校招季開啟，各家大廠紛紛發布招募訊息，「擴招」成為大廠招聘的主流趨勢，多家網路頭部公司，都對外傳遞崗位擴招的訊號。其中，騰訊不僅招聘規模相較前兩年有較大增長，面向人群的畢業時間範圍也進一步擴大。

據澎湃新聞報導，多家網路大廠在今年7、8月開啟新一輪校招。騰訊方面告訴澎湃新聞記者，今年校園招聘將有多處變化，其中最引人注意的是校招面向人群的畢業時間範圍從一年拓寬至兩年，除了2025年應屆畢業生外，2024屆畢業生和部分2026屆准畢業生也有望參與到此次招聘中。

騰訊全球招聘負責人羅海波表示，希望能夠為更多畢業生提供更多元的就業選擇和更流暢的應聘體驗；不變的是騰訊對於畢業生招聘的重視，對多元化人才導向的堅持，歡迎不同學歷、不同院校背景的年輕人加入。

字節跳動方面告訴記者，今年校招預計錄取超4000人，面向2025屆應屆生，即在2024年9月至2025年8月期間畢業，待招崗位涵蓋研發、運營、產品、銷售、設計、職能/支持、遊戲策劃、市場在內的8大職類。

招募規模相比去年也大幅增加，其中研發類需求較去年新增60%，後端、算法、前端、客戶端的招募人數最多。工作地點遍布北京、成都、重慶、廣州、杭州、上海、深圳、武漢、珠海等20多座城市。

值得注意的是，海外招聘也成為吸納就業的新管道。據美團表示，隨著境外業務持續拓展，不少境外職位也開始向校招生開放，包括香港、沙烏地阿拉伯首都利雅德等城市。

阿里則在7月22日啟動「頂尖人才T-Star計劃」，對全球前沿技術領域的競賽、學術和實戰高手發起招募令，為「天才少年」提供頂尖技術課題、算力資源、研發平台資源，和百萬年薪。根據拼多多發佈的招聘信息，有關大模型職位的年薪百萬不在少數，最高將近人民幣130萬元。