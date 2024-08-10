中國恆大清算人向許家印等7人 追討1947億元

今年初被頒令清算的中國恆大集團，其清算人啟動訴訟，向集團創辦人許家印、「前妻」丁玉梅等7名被告追討合共60億美元（約新台幣1947億元）的股息及酬金。

澎湃新聞9日晚報導，被清算的中國恆大集團9日發布最新股票復牌（恢復交易）進展。根據中國恆大清算人稱，自委任清算人及股份暫停買賣以來，清算人專注調查該公司的業務及事務，並採取措施維護及變現集團的資產，務求向債權人及其他持份者返還價值，包括啟動8月5日公告中披露的訴訟。

中國恆大清算人在8月5日發出公告，指向7名被告收回根據其聲稱為誤報的2017至2020年各會計年度的財務報表支付的股息及酬金，共約60億美元。7名被告包括中國恆大集團創辦人許家印、前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮、許家印之配偶或前配偶丁玉梅以及3間與許家印及丁玉梅有關聯的實體。

清算人表示，儘管已從該公司資產獲取少量價值的回收，但公司的流動資金及其他內部資源仍然有限。考慮到該公司的債務水準及恆大集團業務及營運所面臨的挑戰，在該公司缺乏重大新投資下，清算人目前尚未覓得可促成該公司滿足復牌指引並恢復股份買賣的重組方案。中國恆大繼續暫停交易。

今年初香港高等法院頒令中國恆大集團強制清算並委任清算人。中國證監會在今年5月31日對恆大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出行政處罰決定，罰款41.75億元，對恆大地產時任董事長、實際控制人許家印罰款4700萬元並終身禁入證券市場。

此外，恆大集團有限公司母公司廣州市凱隆置業有限公司，8月5日被廣東萬和新電氣股份有限公司申請進行破產清算，涉及人民幣2億元（約新台幣9億元）投資款及利息。

中國恆大新能源汽車集團有限公司也在8月5日發出公告，指附屬公司恆大新能源汽車（廣東）有限公司及恆大智能汽車（廣東）有限公司進入破產重整程序。

財報顯示，恆大汽車2023年產生虧損119.95億元（2022年虧損276.64億元）。該公司資產總額約348.51億元，負債總額約725.43億元。