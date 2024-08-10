快訊

對流雲系發展旺盛！16縣市午後大雨一路下到明清晨

全紅嬋為何在台灣那麼紅？內行人曝2關鍵：很圈粉

今日七夕超忙！不為人知9項傳統風俗…開智慧、旺運、求子、引桃花全包

中國恆大清算人向許家印等7人 追討1947億元

中央社／ 台北10日電
恆大集團。(路透)
恆大集團。(路透)

今年初被頒令清算的中國恆大集團，其清算人啟動訴訟，向集團創辦人許家印、「前妻」丁玉梅等7名被告追討合共60億美元（約新台幣1947億元）的股息及酬金。

澎湃新聞9日晚報導，被清算的中國恆大集團9日發布最新股票復牌（恢復交易）進展。根據中國恆大清算人稱，自委任清算人及股份暫停買賣以來，清算人專注調查該公司的業務及事務，並採取措施維護及變現集團的資產，務求向債權人及其他持份者返還價值，包括啟動8月5日公告中披露的訴訟。

中國恆大清算人在8月5日發出公告，指向7名被告收回根據其聲稱為誤報的2017至2020年各會計年度的財務報表支付的股息及酬金，共約60億美元。7名被告包括中國恆大集團創辦人許家印、前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮、許家印之配偶或前配偶丁玉梅以及3間與許家印及丁玉梅有關聯的實體。

清算人表示，儘管已從該公司資產獲取少量價值的回收，但公司的流動資金及其他內部資源仍然有限。考慮到該公司的債務水準及恆大集團業務及營運所面臨的挑戰，在該公司缺乏重大新投資下，清算人目前尚未覓得可促成該公司滿足復牌指引並恢復股份買賣的重組方案。中國恆大繼續暫停交易。

今年初香港高等法院頒令中國恆大集團強制清算並委任清算人。中國證監會在今年5月31日對恆大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出行政處罰決定，罰款41.75億元，對恆大地產時任董事長、實際控制人許家印罰款4700萬元並終身禁入證券市場。

此外，恆大集團有限公司母公司廣州市凱隆置業有限公司，8月5日被廣東萬和新電氣股份有限公司申請進行破產清算，涉及人民幣2億元（約新台幣9億元）投資款及利息。

中國恆大新能源汽車集團有限公司也在8月5日發出公告，指附屬公司恆大新能源汽車（廣東）有限公司及恆大智能汽車（廣東）有限公司進入破產重整程序。

財報顯示，恆大汽車2023年產生虧損119.95億元（2022年虧損276.64億元）。該公司資產總額約348.51億元，負債總額約725.43億元。

恒大 破產 許家印

延伸閱讀

奧運跳水／全紅嬋駁「天才」說！稱一遍一遍去練 有辛苦、淚水

奧運跳水／全紅嬋衛冕 哥哥穿紅色西裝驚喜現身：為妹煮湛江白切雞慶功

陸新能源車七月滲透率達50.84% 首超傳統燃油車

廣東珠海住宅恐怖倒塌釀3死1傷 疑煤氣爆炸肇禍

相關新聞

曾拿高考滿分作文！蔣昕捷接替百度前副總璩靜

百度原副總裁璩靜今年5月在個人短影音平台發布多條影片，談及職場內容引起外界反響，璩靜不久離職百度，公關部一號位空缺。百度...

搶佔消費者心智 寧德時代首家線下品牌展示店開幕

寧德時代第一個兼具展示新能源汽車與電池技術的新能源生活廣場10日在四川成都建成開業，首創全球最齊全的新能源車品牌館。廣場...

存量商品房去庫存 陸央行推住房租賃市場商業化

中國人民銀行公眾號10日發文表示，隨著房地產市場定價趨於理性，租賃需求進一步釋放，住房租賃企業營運能力提升，住房租賃市場...

陸網路公司校招季開跑 騰訊擴寬畢業時間範圍

大陸新一輪校招季開啟，各家大廠紛紛發布招募訊息，「擴招」成為大廠招聘的主流趨勢，多家網路頭部公司，都對外傳遞崗位擴招的訊...

TikTok與亞馬遜合作 可直接在應用程式內購物

TikTok近期宣布與亞馬遜合作，使用者無需離開短影片應用程式，就可以從亞馬遜購買商品。使用者可在TikTok的亞馬遜廣...

時間換空間 大陸65家房企融資總量創2024年以來新高

大陸不動產垂直領域數位化服務平台「克而瑞地產研究」近日發布數據顯示。今年7月，大陸65家典型房企的融資總量為人民幣523...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。