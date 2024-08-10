TikTok與亞馬遜合作 可直接在應用程式內購物

TikTok近期宣布與亞馬遜合作，使用者無需離開短影片應用程式，就可以從亞馬遜購買商品。使用者可在TikTok的亞馬遜廣告中看到即時定價、Prime資格、配送估算和產品詳情，並可以隨時在TikTok應用設置選擇取消關聯亞馬遜帳戶。

IT之家報導，使用者將在「為你（For You）」中看到亞馬遜商品推薦，藉由「一次性、安全、快速、簡便」的設定，將TikTok與亞馬遜帳戶相關聯。一旦帳戶關聯，就可以在不離開TikTok的情況下，通過產品廣告完成在亞馬遜的消費，實現更快、更順暢的體驗。

在Temu與SHEIN等大陸電商平台來勢洶洶的情況下，亞馬遜近期與大陸電商合作的動作頻頻。據澎湃新聞報導，亞馬遜七月在深圳召開一場閉門會，會上透露下半年即將開展的新項目「低價商店」。 在業內者看來，將掀起在美國市場的低價風暴。

根據賣家分享的訊息，亞馬遜強調「全新低價商店，由亞馬遜從中國直發」。根據亞馬遜定義，這是一個專門為顧客提供白牌低價時尚、家居和生活用品類目商品的商店。由亞馬遜在中國運營的倉庫進行履約配送，預計在9-11天內將商品直接送達顧客手中。

流量也是低價商店打出的一個吸引點。亞馬遜將低價商店描述為直接觸達數億亞馬遜顧客的專屬商店，並專注於精選品類，以提高低價商品的曝光度。