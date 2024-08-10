時間換空間 大陸65家房企融資總量創2024年以來新高

大陸不動產垂直領域數位化服務平台「克而瑞地產研究」近日發布數據顯示。今年7月，大陸65家典型房企的融資總量為人民幣523.46億元，月增63.8%，年減9%，單月融資規模為2024年以來新。克而瑞地產研究表示，主要是因為萬科獲得326.66億元的銀行貸款。

據上海證券報報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，國家高度重視保交房工作、優質房企融資意願較強、相關投資者聚焦主力房企，成為近期房企融資向好的主要原因。

從融資結構方面看，7月房企境內債權融資為人民幣500.26億元，月增56.6%，年增12%；境外債權融資23.2億元，年減67.9%。

具體來看，7月發行債券的企業共9家，越秀地產、保利置業集團、金隅集團、首開股份和金融街位列發行量前五。其中，債券發行量最大的越秀地產，發行了1筆16.9億元的境外綠色優先票據以及2筆共15億元的公司債。

從發債年限來看，越秀地產和金隅集團各發行一筆期限長達10年的公司債，是7月發行期限最長的債券。從債券發行利率來看，越秀地產發行的另一筆公司債利率為2.25%，為7月房企發行債券中最低的。

一位房地產分析師認為，金融機構今年對房企支持力度較大，萬科、金地等房企得到較多貸款支持。不過，房地產銷售仍面臨較大壓力，透過以時間換空間的方式，在融資上予以房企更多支持，是目前穩定樓市的一大策略。