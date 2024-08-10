快訊

影／奧運英雄林昀儒、陳思羽返台超人氣！「 期盼讓粉絲看到更好的成績」

哈佛大學研究：刷牙可以挽救生命！尤其「1類人」更要維持口腔清潔

亂世想出頭 北京發現自己仍只是次級強權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時間換空間 大陸65家房企融資總量創2024年以來新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸不動產垂直領域數位化服務平台「克而瑞地產研究」近日發布數據顯示。今年7月，大陸65家典型房企的融資總量為人民幣523.46億元，月增63.8%，年減9%，單月融資規模為2024年以來新。克而瑞地產研究表示，主要是因為萬科獲得326.66億元的銀行貸款。

上海證券報報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，國家高度重視保交房工作、優質房企融資意願較強、相關投資者聚焦主力房企，成為近期房企融資向好的主要原因。

從融資結構方面看，7月房企境內債權融資為人民幣500.26億元，月增56.6%，年增12%；境外債權融資23.2億元，年減67.9%。

具體來看，7月發行債券的企業共9家，越秀地產、保利置業集團、金隅集團、首開股份和金融街位列發行量前五。其中，債券發行量最大的越秀地產，發行了1筆16.9億元的境外綠色優先票據以及2筆共15億元的公司債。

從發債年限來看，越秀地產和金隅集團各發行一筆期限長達10年的公司債，是7月發行期限最長的債券。從債券發行利率來看，越秀地產發行的另一筆公司債利率為2.25%，為7月房企發行債券中最低的。

一位房地產分析師認為，金融機構今年對房企支持力度較大，萬科、金地等房企得到較多貸款支持。不過，房地產銷售仍面臨較大壓力，透過以時間換空間的方式，在融資上予以房企更多支持，是目前穩定樓市的一大策略。

上海 人民幣 房地產

延伸閱讀

學者：陸反獨、融合 兩手動起來

疫後陸客首團 7人小三通赴馬祖

陸CPI微升 低通膨格局不變

債券漲聲響 兩策略勝算高

相關新聞

時間換空間 大陸65家房企融資總量創2024年以來新高

大陸不動產垂直領域數位化服務平台「克而瑞地產研究」近日發布數據顯示。今年7月，大陸65家典型房企的融資總量為人民幣523...

陸CPI年增率 連6個月微升

大陸國家統計局昨天公布數據顯示，七月全國消費者物價指數（CPI）年增率為百分之零點五，漲幅較上月擴大，也是連續第六個月正...

陸CPI微升 低通膨格局不變

大陸國家統計局昨（9）日公布，7月全國消費者物價指數（CPI）年增率為0.5%，漲幅較前月擴大0.3個百分點，創近五個月...

中芯急單到手 本季看旺

大陸晶圓代工一哥中芯國際聯席CEO趙海軍昨（9）日在電話業績會上表示，由於地緣政治導致供應鏈變化，一些客戶有機會切入到產...

阿里電商潛利靚 投行按讚

阿里巴巴電商業務集團-淘天集團宣布對商家經營規則進行新一輪調整，自9月1日起，開始對商家收取0.6%的「基礎軟體服務費」...

電動車遭歐盟祭臨時關稅 大陸出招了：告上WTO

歐盟自7月5日起對中國大陸電動車課徵最高37.6%的臨時反補貼關稅，為期四個月，直到歐盟在11月2日前作出最終裁決前，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。