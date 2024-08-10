陸CPI年增率 連6個月微升

大陸國家統計局昨天公布數據顯示，七月全國消費者物價指數（CPI）年增率為百分之零點五，漲幅較上月擴大，也是連續第六個月正成長。學者認為，大陸國內循環溫和回升，但居民收入和消費預期恢復仍需時間，預計今年維持「低通膨」格局不變。

據統計，今年七月，大陸CPI年增率、月增率均為百分之零點五，其中，年增率漲幅較上月擴大零點三個百分點，月增率則從上月下跌百分之零點二轉回上漲，漲幅也處於近年同期較高水準。

生產者物價指數（PPI）方面，七月大陸PPI年減百分之零點八，月減百分之零點二，降幅均與上月持平，其中，年增率是連續第廿二個月呈現負成長。

對此，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，七月，受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜和雞蛋價格上漲，同時，暑期出遊需求較旺，機票、旅遊和賓館住宿價格漲幅均高於近十年同期平均水準，帶動CPI較上月成長。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬說，七月大陸食品價格漲幅略超預期，另，除了美國等發達經濟體成長減速預期上升，導致需求減弱，加之地緣政治緊張影響外，當前大陸工業企業依舊面臨需求不足問題，使得PPI趨弱。

溫彬認為，大陸PPI走出負區間仍需要一段時間。

為促進經濟發展，大陸已將今年定為「消費促進年」，國新辦昨天召開「關於促進服務消費高品質發展的意見」的記者會，相關政策將推動家政職業化發展，從擴大服務供給、提升服務品質和改善服務環境三個面向提出具體措施。

大陸商務部部長唐文弘則提到，要推動服務消費高品質發展，持續優化擴大服務供給，提升市場主體活力；大陸文旅部產業發展司負責人馬力說，將展開全國文旅消費促進活動，鼓勵各地制定惠民措施。