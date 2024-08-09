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拼多多黃崢躍為中國新首富 得益TEMU全球擴張

中央社／ 台北9日電

「彭博億萬富翁指數」今天顯示，拼多多創始人黃崢以486億美元的身價登頂中國首富，超越農夫山泉創始人鍾睒睒。陸媒指出，拼多多得益於TEMU在海外的強勢擴張，股價大幅上漲，讓黃崢身價躍升。

從全球排名來看，黃崢位居彭博億萬富翁指數榜第25名，其資產大約是全球首富特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的1/5。鍾睒睒則被黃崢擠下，以474億美元居第26名。

據陸媒第一財經報導，拼多多今日股價上漲讓黃崢的身價得以進一步躍升。美東時間8日，拼多多收盤價為138.02美元，上漲4.87%，總市值來到1916.78億美元。拼多多財報顯示，截至2024年2月29日，黃崢在拼多多的持股比例為25.4%。

報導引述wind數據顯示，近250日內，拼多多股價上漲62.91%，52週最高股價為164.69美元，主要是由於TEMU在海外擴張強勢以及拼多多此前多季財報營收、利潤大幅上漲。

儘管拼多多近期股價因為與商家的矛盾而有所波動，但從近5日走勢來看，拼多多股價正在重回上漲趨勢。

相較之下，農夫山泉近半年陷入諸多挑戰，例如綠茶包裝「媚日」風波。wind數據顯示，近250日內，農夫山泉股價已下跌32.66%。農夫山泉9日港股收盤價為港幣28.95元（下同，約新台幣116元），總市值為3255億元。

其餘排名居前的中國富翁，包括騰訊創始人馬化騰和字節跳動創始人張一鳴，分別位居彭博億萬富翁指數榜第32、33名，在中國富翁排名第3、第4，身價均在400億美元以上。

彭博億萬富翁指數是一項對富豪的資產狀況進行即時更新的榜單。

富翁 拼多多 指數

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