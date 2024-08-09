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電動車遭歐盟祭臨時關稅 大陸出招了：告上WTO

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
歐盟自7月初對中國進口電動車加徵最高37.6％的臨時反補貼關稅，大陸9日就此訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制。圖為北京國際汽車展覽會日前在北京開幕，吸引民眾參觀。 （中新社）
歐盟自7月初對中國進口電動車加徵最高37.6％的臨時反補貼關稅，大陸9日就此訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制。圖為北京國際汽車展覽會日前在北京開幕，吸引民眾參觀。 （中新社）

歐盟自7月5日起對中國大陸電動車課徵最高37.6%的臨時反補貼關稅，為期四個月，直到歐盟在11月2日前作出最終裁決前，中歐就此產開密集談判。經過約一個月的協商，最新消息顯示，大陸已就歐盟祭出的電動車臨時關稅向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，訴諸其爭端解決機制。

大陸商務部9日發布發言人答記者問指出，為維護電動車產業發展權益與全球綠色轉型合作，8月9日，中國將歐盟電動車臨時反補貼措施訴諸世界貿易組織爭端解決機制。

大陸商務部發言人稱，歐盟初裁中的認定「缺乏事實與法律基礎，嚴重違反世貿組織規則」，損害全球應對氣候變遷合作大局。中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經貿合作和電動車產業鏈供應鏈穩定。

根據我經濟部網站簡介，一個或多個WTO會員認為其他會員所採取貿易政策措施違反WTO協定或未能履行會員義務以至於產生爭端，會員之間須採用爭端解決機制（Dispute Settlement Mechanism，DSM）。

WTO的爭端解決機制一開始將由爭端當事會員間展開諮商請求，如未能在60天內達成協議，控方可要求成立爭端解決小組，而由爭端解決小組作成裁決，當事國得以決定是否上訴。而會員皆必須尊重WTO爭端解決機構的最終判決。

就電動車反補貼爭議，大陸商務部上個月4日曾表示，中歐已舉行多輪諮詢，目前距「終裁」還有四個月窗口期，希望歐方同中方相向而行，抓緊推進磋商進程，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

WTO 歐盟 電動

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