快訊

教部核定大漢技術學院停辦 教團怒斥「上下交相賊」：強制輟學

到青埔看預售屋代銷卻說「不賣了」 內行人揭真相：在當地很常見

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首團陸客成行 消息人士：「旅遊團」名義申請馬祖3日遊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸首團到馬祖旅遊團9日成行，圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）
大陸首團到馬祖旅遊團9日成行，圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸旅遊驚傳好消息，大陸福建地區7位團客首度於9日到馬祖進行旅遊，對此當地的消息人士向本報指出，其中包含1名領隊、6名團員，是直接向移民署登記，是以「旅遊團」名義，並未透過專案審查管道。這個旅遊團將到馬祖3天，至於下一團則正在彙整當中。

消息人士向本報表示，這次旅遊團是直接把資料上傳到移民署，審核過了就放進來了，據指出，申請通過是在8日下午，今早就成行，對於大陸為何會放行、且為何是7人，目前尚不了解。當前旅行團在南竿，將進行3天2夜旅遊後返回大陸。

這位消息人士強調，此次是「跟以前一樣」，直接向移民署登記就可以直接過來馬祖了，也不是使用「專業交流」的名義，就是用「旅遊團」的名義。

而負責申請的龍福旅行社孫先生則向本報指出，此次組團的大陸旅行社就是其長期配合的旅行社，由大陸那邊來做收集材料，然後交由其上傳給移民署辦理「入馬證」。

他更透露，下一團會有，但還不確定，資料都在蒐集中。

而大陸是否會擴大到整個福建，包含泉州、廈門、漳州、龍岩這些地方有可能在未來過來馬祖旅遊？他表示，目前沒有消息，先以福州為主。

旅行社 移民署 馬祖

延伸閱讀

七月才訪大陸 孟加拉總理現已垮台！北京：歡迎臨時政府

跨國同婚重大進展！兩岸伴侶勝訴 移民署應進行結婚面談

馬祖民俗文物館展示照片 尋找記憶影中人

新南向政策...一堆人來台逾期居留、犯法 移民署回應了

相關新聞

首團陸客成行 消息人士：「旅遊團」名義申請馬祖3日遊

兩岸旅遊驚傳好消息，大陸福建地區7位團客首度於9日到馬祖進行旅遊，對此當地的消息人士向本報指出，其中包含1名領隊、6名團員...

首團陸客赴馬祖成行 7人今搭「福馬小三通」抵達

大陸福州和馬祖「小三通」客運航線復航後，今天出現首個大陸赴馬祖旅遊團，共有7名大陸旅客。據大陸官媒報導，旅遊團員王女士說...

港股低迷多年 專家指仍不具備牛市條件

雖然香港股市已低迷3多年，從30000點左右下跌至現在的17000點左右，但有市場專家認為，港股仍不具備牛市條件

擁有忠實顧客！拼多多黃崢財富超越農夫山泉鍾睒睒 成中國首富

據新加坡聯合早報，彭博億萬富翁指數最新數據顯示，中國電子商務平臺拼多多創始人黃崢以486億美元（642億新元）的財富，超...

中芯國際：收到「緊急訂單」 本土化進程推動晶片需求增長

中芯國際聯席CEO趙海軍9日在電話業績會上表示，由於地緣政治因素導致供應鏈中斷和變化，一些客戶有機會滲透到產業鏈中。「公...

大陸7月核心CPI升0.3% 高於近10年同期平均水準

大陸國家統計局9日發布的數據顯示，7月大陸核心CPI升0.3%，高於近10年同期平均水平，此外飛機票、住宿價格漲幅也均高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。