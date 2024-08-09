首團陸客成行 消息人士：「旅遊團」名義申請馬祖3日遊

兩岸旅遊驚傳好消息，大陸福建地區7位團客首度於9日到馬祖進行旅遊，對此當地的消息人士向本報指出，其中包含1名領隊、6名團員，是直接向移民署登記，是以「旅遊團」名義，並未透過專案審查管道。這個旅遊團將到馬祖3天，至於下一團則正在彙整當中。

消息人士向本報表示，這次旅遊團是直接把資料上傳到移民署，審核過了就放進來了，據指出，申請通過是在8日下午，今早就成行，對於大陸為何會放行、且為何是7人，目前尚不了解。當前旅行團在南竿，將進行3天2夜旅遊後返回大陸。

這位消息人士強調，此次是「跟以前一樣」，直接向移民署登記就可以直接過來馬祖了，也不是使用「專業交流」的名義，就是用「旅遊團」的名義。

而負責申請的龍福旅行社孫先生則向本報指出，此次組團的大陸旅行社就是其長期配合的旅行社，由大陸那邊來做收集材料，然後交由其上傳給移民署辦理「入馬證」。

他更透露，下一團會有，但還不確定，資料都在蒐集中。

而大陸是否會擴大到整個福建，包含泉州、廈門、漳州、龍岩這些地方有可能在未來過來馬祖旅遊？他表示，目前沒有消息，先以福州為主。