首團陸客赴馬祖成行 7人今搭「福馬小三通」抵達

大陸福州和馬祖「小三通」客運航線復航後，今天出現首個大陸赴馬祖旅遊團，共有7名大陸旅客。據大陸官媒報導，旅遊團員王女士說，這是我第一次去馬祖遊玩，直言坐船很便捷，「我很期待這次旅行！」

據大陸官媒中新社，9日上午，搭載著30名旅客的「安麒6號」輪駛出福州馬尾瑯岐碼頭，駛向馬祖福澳，其中包含7名赴馬祖旅遊的大陸旅客。

報導稱，這是福(州)馬(祖)「小三通」客運航線復航後迎接的「首個赴馬祖旅遊團」。

報導引述旅遊團員王女士在通關時對邊檢大陸民警林莉說，「這是我第一次去馬祖遊玩」、「從這裡坐船去馬祖只要80分鐘，很便捷，我很期待這次旅行！」

福州出入境邊境檢查站執勤三隊副隊長林沛表示，福馬「小三通」客運航線以航程短、服務優、性價比高等優勢成為兩岸人員交流往來的「黃金通道」，往返的旅客主要以探親、訪友為主。她表示，隨著旅遊人數的增多，福馬「小三通」航線的客流量將會逐步增加。

大陸官媒報導指，自2023年1月8日馬尾瑯岐至馬祖航線復航、2月19日連江黃岐至馬祖航線復航以來，福馬「小三通」客運航線往來客流量呈增長趨勢。今年4月1日起，福馬「小三通」客運航線由每日兩進兩出四趟航班，增加為每日四進四出八趟航班。

據統計，今年來，截至8月9日，福州出入境邊防檢查站累計驗放客輪1236艘次，年增99%，查驗出入境旅客4.3萬餘人次，年增123%。

就兩岸觀光開放，今年4月28日，大陸文旅部副部長饒權會見立法院國民黨團總召傅崐萁等立委一行時，曾宣告將率先開放福建居民赴馬祖旅遊，並要求須先恢復平潭至台灣的海上客運船，才會讓福建居民赴台灣團體遊。

接著，今年6月底，由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，進行了三天兩夜踩線考察行程，期間參訪南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天后宮、大漢據點、津沙聚落等景點。隨後，我陸委會7月1日時表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。