擁有忠實顧客！拼多多黃崢財富超越農夫山泉鍾睒睒 成中國首富

據新加坡聯合早報，彭博億萬富翁指數最新數據顯示，中國電子商務平臺拼多多創始人黃崢以486億美元（642億新元）的財富，超越農夫山泉創始人鍾睒睒，成為中國首富。

彭博社報導，自2021年4月起榮登榜首的鐘睒睒，以474億美元的財富，丟失中國首富殊榮，位於第二。

至於排在第三至第五位的中國富翁依序為：騰訊聯合創始人馬化騰（424億美元）、字節跳動聯合創始人張一鳴（422億美元）、阿里巴巴聯合創始人馬雲（320億美元）。