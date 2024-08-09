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擁有忠實顧客！拼多多黃崢財富超越農夫山泉鍾睒睒 成中國首富

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
拼多多集團聯合創辦人黃崢成為中國新首富。彭博資訊
拼多多集團聯合創辦人黃崢成為中國新首富。彭博資訊

據新加坡聯合早報，彭博億萬富翁指數最新數據顯示，中國電子商務平臺拼多多創始人黃崢以486億美元（642億新元）的財富，超越農夫山泉創始人鍾睒睒，成為中國首富。

彭博社報導，自2021年4月起榮登榜首的鐘睒睒，以474億美元的財富，丟失中國首富殊榮，位於第二。

至於排在第三至第五位的中國富翁依序為：騰訊聯合創始人馬化騰（424億美元）、字節跳動聯合創始人張一鳴（422億美元）、阿里巴巴聯合創始人馬雲（320億美元）。

報導稱，黃崢在2015年創立拼多多。據法新社報導，拼多多以鉅額折扣和種類繁多的產品，有時更以驚人低價來吸引消費者前來購買。拼多多旗下平臺Temu在2022年於美國成立，憑藉在中國製造和運送的超低價商品，在美國擁有忠實顧客。

鍾睒睒已當了三年中國首富。 (中新社資料照片)
鍾睒睒已當了三年中國首富。 (中新社資料照片)

拼多多 財富

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