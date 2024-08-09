港股低迷多年 專家指仍不具備牛市條件

雖然香港股市已低迷3多年，從30000點左右下跌至現在的17000點左右，但有市場專家認為，港股仍不具備牛市條件。

星島日報網站今天報導，西京投資管理公司主席兼投資總監劉央接受專訪時斷言，2026年前，港股仍不具備牛市條件。

她說，港股經歷無數次探底後，目前看來已經到底，但「港股在2026年之前難有起色」，未來2、3年也難見牛市，最主要有兩大原因，一是港股已受重創，正在革新當中；二是憂慮地緣政治緊張局勢將蔓延到亞太地區，「中美之間的摩擦很快要攤牌了」。

劉央認為，現在並不是進取買股時，假如有港幣100元（下同，約新台幣400元），也只能用30元買股。

劉央畢業於中國中央財經大學，曾在中國中信集團北京總部任職，現任西京投資管理公司（香港）主席，管理約40億美元資產。

百度資料指出，在香港投資界，劉央是非常引人注目的基金管理者，這不僅是由於她在基金經理這個男人占主導的圈子裡打出了一片天地，更由於她身為大陸背景的華人，卻能掌控一家聲名顯赫的老牌英資投資管理公司。