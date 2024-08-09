中國CPI走勢 分析：年底有望推升至1%

中國國家統計局今天公布7月份消費者物價指數（CPI）年增率為0.5%。分析認為，從整體來看，預計全年CPI平均在0.4%左右，年底有望推升至1%。

中國國家統計局9日發布最新統計顯示，中國7月CPI年增率0.5%，這是從2月以來連續第6個月CPI年增率維持正成長。7月生產者物價指數（PPI）年減率0.8%，降幅與6月相同，這是自2022年10月起，連續第22個月負成長。

據陸媒第一財經報導，對於7月份CPI年增率為0.5%，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，食品價格是推動7月CPI漲幅擴大的主要原因。首先，受去年下半年以來生豬產能去化效果顯現影響，與上月相比，7月豬肉價格繼續上揚，年增率漲幅略有擴大；與此同時，雨澇災害天氣影響下，蔬菜價格降幅顯著收窄，水果價格降幅也在收斂。

對於接下來的CPI走勢，天風證券研報認為，當前豬肉需求偏弱，價格主要受供給支撐，但終端對高價豬肉的接受度可能有限，豬肉價格進一步上漲的空間不大，CPI月增率改善可能有限。

財信研究院副院長伍超明分析，下半年食品價格將出現季節性上漲，加上豬肉供需矛盾有所緩解，未來食品對CPI的拖累作用將趨於減弱。服務價格受益於國內「就業-收入-消費」循環的逐漸暢通，有望延續溫和回升態勢。但居民收入和消費預期恢復仍需時日，年內低通膨格局不變。

他認為，整體看，預計全年CPI平均在0.4%左右，年底有望步入1%。

中國7月CPI年增率0.5%，高於市場平均預期，先前多家機構平均預測7月CPI年增率0.3%；7月CPI年增率較6月增加0.3個百分點。