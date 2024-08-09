快訊

代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

中國CPI走勢 分析：年底有望推升至1%

中央社／ 台北9日電

中國國家統計局今天公布7月份消費者物價指數（CPI）年增率為0.5%。分析認為，從整體來看，預計全年CPI平均在0.4%左右，年底有望推升至1%。

中國國家統計局9日發布最新統計顯示，中國7月CPI年增率0.5%，這是從2月以來連續第6個月CPI年增率維持正成長。7月生產者物價指數（PPI）年減率0.8%，降幅與6月相同，這是自2022年10月起，連續第22個月負成長。

據陸媒第一財經報導，對於7月份CPI年增率為0.5%，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，食品價格是推動7月CPI漲幅擴大的主要原因。首先，受去年下半年以來生豬產能去化效果顯現影響，與上月相比，7月豬肉價格繼續上揚，年增率漲幅略有擴大；與此同時，雨澇災害天氣影響下，蔬菜價格降幅顯著收窄，水果價格降幅也在收斂。

對於接下來的CPI走勢，天風證券研報認為，當前豬肉需求偏弱，價格主要受供給支撐，但終端對高價豬肉的接受度可能有限，豬肉價格進一步上漲的空間不大，CPI月增率改善可能有限。

財信研究院副院長伍超明分析，下半年食品價格將出現季節性上漲，加上豬肉供需矛盾有所緩解，未來食品對CPI的拖累作用將趨於減弱。服務價格受益於國內「就業-收入-消費」循環的逐漸暢通，有望延續溫和回升態勢。但居民收入和消費預期恢復仍需時日，年內低通膨格局不變。

他認為，整體看，預計全年CPI平均在0.4%左右，年底有望步入1%。

中國7月CPI年增率0.5%，高於市場平均預期，先前多家機構平均預測7月CPI年增率0.3%；7月CPI年增率較6月增加0.3個百分點。

CPI 豬肉

延伸閱讀

7月機械出口值減少 公會：全球景氣未明顯復甦

國泰金前七月大賺931億 兆豐金、第一金7月也報喜

金價太高不買了？陸央行連續三個月暫停增持黃金

7月CPI年增創5個月新高 李彥秀：通膨巨獸虎視眈眈

相關新聞

大陸7月核心CPI升0.3% 高於近10年同期平均水準

大陸國家統計局9日發布的數據顯示，7月大陸核心CPI升0.3%，高於近10年同期平均水平，此外飛機票、住宿價格漲幅也均高...

拼多多黃崢奪走農夫山泉鍾睒睒穩坐了三年的中國首富頭銜

據新加坡聯合早報，彭博億萬富翁指數最新數據顯示，中國電子商務平臺拼多多創始人黃崢以486億美元（642億新元）的財富，超...

中芯國際：收到「緊急訂單」 本土化進程推動晶片需求增長

中芯國際聯席CEO趙海軍9日在電話業績會上表示，由於地緣政治因素導致供應鏈中斷和變化，一些客戶有機會滲透到產業鏈中。「公...

中國廣州推買房落戶口政策 一線城市第一槍

中國為刺激房地產市場，今年以來有超過10個城市推出購房落戶相關政策。中國廣州花都區6日也發布相關購房享「準戶口」待遇政策...

中芯趙海軍：12吋產能供不應求 預計Q3平均單價提升

大陸晶圓代工一哥中芯國際聯席CEO趙海軍，9日在電話業績說明會上表示，12吋產能在過去幾個季度，一直處於接近滿載狀態，產...

大飛機C919進入歐盟有譜？港媒：陸官方對2025年獲認證更樂觀

大陸生產的大飛機「C919」在2023年5月開始營運載客後，相關市場進展頗受關注，而最新消息顯示，歐盟監管機構已經實地勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。