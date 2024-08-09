中國IPO撤單潮下 未上市企業接受併購成新出路

中國加嚴資本市場監管，今年上半年首次公開發行（IPO）撤單情形創近5年新高，更引發券商從業人員的失業潮。如今這些上市未果的企業，更進一步成了被併購的標的。

據第一財經報導，在規範變得加嚴格後，有意IPO的各方企業都在尋求新的出路，接受併購成了其中一個方向。另一方面，市場上的大型企業與投資人也將目光投向了併購，尋找未順利上市但體質不錯，能夠跟本業互補的公司。

報導提到，併購的管道逐漸受到重視的原因之一，是近期諸多政策顯示，中國相關部門鼓勵。例如，國務院發布的新「國九條」鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用併購重組等方式提高發展品質、證監會發布的「科創板八條」，大力支持併購重組。

報導引述多位投行與券商人士分析，以往在IPO的大年裡，投行的業務重心之一是挖掘市場上優質的「擬上市企業」，然而今年隨著IPO規範收緊，業務重心也轉向併購重組。

站在無法順利上市的企業立場，與其等著遙遙無期的政策鬆綁與上市安排，不如趁企業仍有價值時，接受併購。此外，也有一些企業期待透過被有力的大公司收購後，藉由資源挹注擴展企業規模、完善企業體質，進而實現上市的目標。

據報導，目前仍有一些投資機構選擇IPO和併購「兩路並進」，藉由集中投資的方式將資金分配給重點投資企業，並進行投資後管理，協助企業成長，如果能上市則推動上市，若無法上市則執行併購程序。

然而併購也非易事，背後涉及各方利益和訴求，難以達成一致，而且也會面臨相關企業的專業能力和資源欠缺、整合難等問題。

報導引述投資管理機構上海金浦智能總裁田華峰分析，投資機構除了要加強併購相關知識，還需要和重點投資領域的產業龍頭、IPO與併購經驗豐富的券商等建立長期合作關係，最重要的是要能在投資端以合理的估值投資最優秀的創業企業。