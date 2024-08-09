中芯國際：收到「緊急訂單」 本土化進程推動晶片需求增長

中芯國際聯席CEO趙海軍9日在電話業績會上表示，由於地緣政治因素導致供應鏈中斷和變化，一些客戶有機會滲透到產業鏈中。「公司收到一些『緊急訂單』和提前發貨的要求，此外推動本地化生產，也刺激了一些尋求開拓大陸市場並保持市占的海外晶片開發商的需求。」

趙海軍指出，一些海外客戶需要增加庫存，以穩定市占並對沖市場風險。中芯預計這種本地化推動將持續到今年年底。

但他補充，2024年最後1季的前景仍不明朗，因為許多科技公司正在審查需求水準，一些公司要求調整該期間的訂單。「我們收到了一些要求，要求將電視、智慧音箱和智慧手機使用的晶片的訂單略微下調。」

趙海軍認為，這些公司總是在上半年多訂一點，並根據實際需求進行調整。他同時表示，某些工業和汽車相關晶片的需求尚未從低迷中恢復。