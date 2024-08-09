研調：若樂金廣州廠出售敲定 韓退液晶電視面板市場

韓國樂金顯示器（LGD）日前公告，已選定TCL集團華星作為樂金廣州產線股權的優先競標者。研調機構群智諮詢分析，若韓國樂金顯示器（LGD）廣州液晶面板廠售予華星光電，意味2025年韓廠全面退出液晶電視面板市場；集邦科技表示，中國前3大液晶電視面板市占率將達70%。

樂金顯示器（LGD）日前公告，已選定TCL集團華星作

為其廣州產線股權的優先競標者，且TCL集團也同步發

布相同內容公告。

群智諮詢說明，若LGD廣州LCD面板產線易主給TCL集團面板廠華星光電，從2025年開始樂金顯示器將徹底退出液晶面視面板供應，也代表韓系面板廠商將全面退出液晶電視面板供應鏈。

不過，樂金顯示器韓國廠仍保留的部分8.5代液晶面板產線，主要供應筆電、液晶顯示器（Monitor）的國際品牌需求，未來將專注於有機發光二極體（OLED）市場。

群智諮詢統計，2025年京東方（BOE）和TCL華星在全球第5代以上液晶面板產能以面積計算，達52.6%；整體中國廠在全球液晶面板市占率達72.7%。

群智諮詢指出，目前樂金顯示器僅廣州產線、韓國廠區少量生產液晶電視面板，預計2024年液晶電視面板出貨量為1320萬片，占全球5.7%。廣州8.5代線液晶電視面板產線設備最大月產能為22萬片，產能面積全球占比約6%。

集邦科技表示，若TCL集團華星光電順利取得樂金顯示器廣州廠產能，可望加速推升電視面板的尺寸；TCL集團電視品牌也可望獲得更多資源，擴大市占率。不過，華星光電取得樂金顯示廣州廠後，如何維持原來樂金顯示器的廣州廠既有客戶，恐將面臨挑戰。