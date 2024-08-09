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中國7月車市 新能源汽車銷量首次超越傳統燃油車

中央社／ 台北9日電

中國乘聯會8日發布數據，顯示新能源汽車銷量首次超過傳統燃油車，但是整體而言，中國車市需求疲軟。

中國乘聯會（中國乘用車市場信息聯席會）8日發布的數據顯示，7月中國乘用車市場零售172萬輛，年減2.8%，月減2.6%。其中，7月新能源車市場零售87.8萬輛，年增36.9%，月增2.8%。

7月中國新能源車零售滲透率達到51.1%，是歷史上首次月度突破50%，代表其零售銷量首次超過燃油車。

數據顯示，7月常規燃油車零售84萬輛，年減26%，月減7%；1到7月常規燃油車零售657萬輛，年減15%。

乘聯會分析指出，今年6月零售銷售溫和，沒有對7月形成過度透支，加上報廢更新的新能源補貼提升至人民幣2萬元（約新台幣9萬元），種種因素推動7月新能源滲透率突破50%。

中國大力發展新能源車。據乘聯會統計，2022年中國新能源乘用車在全球的份額超過63%，2023年中國占全球份額的64%，而在今年第二季度，這一占比已經達到67%。

至於8月的車企市場，乘聯會認為，隨著車市增長的結構性分化，絕大部分企業的傳統車產能充裕，休高溫假的時間較長，車市仍處於休整期。

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