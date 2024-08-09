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大陸7月核心CPI升0.3% 高於近10年同期平均水準

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方統計顯示，7月的核心CPI轉升0.3%，高於近10年同期平均水平。圖／聯合報系資料照
大陸官方統計顯示，7月的核心CPI轉升0.3%，高於近10年同期平均水平。圖／聯合報系資料照

大陸國家統計局9日發布的數據顯示，7月大陸核心CPI升0.3%，高於近10年同期平均水平，此外飛機票、住宿價格漲幅也均高於近10年同期平均水平。官方解讀指出7月消費需求持續恢復，加上高溫降雨影響，CPI較上個月「由降轉漲」、同比漲幅擴大。

官方數據顯示，7月居民消費價格指數（CPI）比去年同期上漲0.5%。其中城市上漲0.5%，農村上漲0.7%；非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲0.5%，服務價格上漲0.6%。1至7月平均CPI比上年同期上漲0.2%。

而7月食品煙酒類價格同比上漲0.2%，畜肉類價格上漲4.9%，其中豬肉價格上漲20.4%，鮮菜價格上漲3.3%，水產品價格上漲1.2%，鮮果價格下降4.2%。

同時公佈的數據還有7月的工業生產者出廠價格指數（PPI），當中顯示，7月PPI同比下降0.8%，環比下降0.2%，與去年同期相比，採掘工業價格上漲3.5%，原材料工業價格上漲1.8%，加工工業價格下降2.1%；食品價格下降0.7%，衣著價格下降0.5%，一般日用品價格下降0.3%，耐用消費品價格下降2.0%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，7月消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天氣影響，全大陸CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.5%，漲幅處於近年同期較高水平。而扣除食品和能源價格的核心CPI，按月轉升0.3%，高於近10年同期平均水平。

同時，受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別按月上升9.3%和4.4%。暑期出遊需求較旺，機票、旅遊和賓館住宿價格分別按月上升22.1%、9.4%和5.8%，升幅均高於近10年同期平均水平，佔CPI升幅近半。

董莉娟還提到，7月受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，PPI環比下降0.2%、同比下降0.8%，兩者跌幅均與6月相同，此外受國際輸入性因素影響，大陸石油和天然氣開採業價格按月升3%。房地產市場繼續調整以及高溫多雨天氣影響建築施工，鋼材、水泥等建材市場需求「仍然偏弱」。

CPI 高溫

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