中國官媒喊話 價格戰惡性競爭釀劣幣逐良幣

中國經濟日報今天刊載評論表示，「內捲式」惡性競爭容易扭曲市場機制、破壞市場秩序，造成一系列負面影響，在長期價格戰中，恐使落後產能擠走先進產能，威脅產業鏈安全。

中國經濟日報9日刊載評論指出，「內捲式」（指過度競爭、內耗）惡性競爭沒有贏家，在外部環境變化帶來的不利影響增多、國內經濟運作出現分化等背景下，對於部分新興產業出現的惡性競爭，必須及時糾正。

評論提到，市場經濟鼓勵競爭，這是推動技術進步、提高生產效率的重要動力；在競爭演變成為惡性競爭時，容易扭曲市場機制、破壞市場秩序，造成一系列負面影響。

舉個例子來說，在價格戰下，不少企業面臨兩難困境，可否保住市場占比都很難說了，更不可能顧及加大研發投入、提高產品品質，長期下來恐使落後產能擠走先進產能，威脅產業鏈安全，使得企業在國際市場競爭力大打折扣。

「互挖牆腳、各方俱傷的競爭，只會阻礙高質量發展」，評論強調，企業想要在競爭中脫穎而出，必須先看清楚發展趨勢，也要認清自己，在客觀條件中找到定位，加強核心優勢，打造高附加價值產品和優質服務。

行業也可以透過制定行業標準和規則去規範市場行為，加強企業間的溝通與合作，形成廣泛共識、達到創新共贏。山東、浙江、陝西、貴州等地的水泥行業協會近期發出倡議，呼籲抵制行業「內捲式」惡性競爭，正是強化行業自律的表現。

評論點名地方政府也必須擔負起防止產業內惡性競爭的責任。

評論提到，惡性競爭是企業行為，不過也與地方產業同質性過高、市場分割過小等有很大關係。有的地方為了搶抓「風口」（指抓住商機），忽視產業發展規律，什麼項目熱門就做什麼，不顧實務狀況地布局新興產業。

有的地方則是人為設置市場壁壘，造成市場分割和產業小規模化，加劇了「內捲」程度。防止惡性競爭也是對於地方政績和治理能力的要求，各地方應該善用自身優勢，進行差異化產業布局和招商引資，構建良性競爭生態。