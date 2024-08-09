中國廣州推買房落戶口政策 一線城市第一槍

中國為刺激房地產市場，今年以來有超過10個城市推出購房落戶相關政策。中國廣州花都區6日也發布相關購房享「準戶口」待遇政策，率先在一線城市打響「購房落戶」第一槍。

今年以來，中國武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地通過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業落戶條件等方式吸引新市民，刺激房地產市場。這股趨勢也蔓延到一線城市。

據陸媒澎湃新聞等媒體報導，廣州市花都區住房和城鄉建設局6日頒布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施」通知。

通知指出，買房享花都「準戶口」待遇，即非本市戶籍人員在花都區行政區域內購買新建商品住房，可以領取花都人才綠卡，憑花都人才綠卡及購房合約享受區政策性照顧及改良入學待遇。

這次花都新政「準戶口」待遇尤其在公辦學校、學區上著墨。按照規定，持卡人子女在學前教育階段，符合年齡要求的，按照教育部門學前教育相關規定，具有報名參加居住地本區教育部門主辦幼兒園電腦派位的資格；義務教育階段，由教育部門統籌安排，具有公辦學校入讀義務教育起始年級資格。

中國房地產業界普遍認為，購房落戶等政策將住房政策與人口政策結合，可以加大人口的吸納力度，並且有利於促進地方購房需求進一步釋放。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強表示，新政將有利於帶動外地戶籍人員購房積極性，尤其對於需要解決孩子就學問題的家庭，將進一步提高其購房需求。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，買房落戶未來將是普遍現象，甚至租房、有穩定居所等都可以落戶。不過，關鍵要看戶口的含金量，比如是否有優質公立學校，另外要看市場對該區域房價的預期，以及區域內是否有大型且能夠提供大規模就業崗位的實體企業。