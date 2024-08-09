快訊

雨區擴大！17縣市豪大雨特報 注意雷擊、強陣風

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國廣州推買房落戶口政策 一線城市第一槍

中央社／ 台北9日電
為刺激房市，廣州率先在一線城市打響「購房落戶」第一槍。圖為民眾從一處正在建設中的房地產樓盤旁經過。中新社資料照片
為刺激房市，廣州率先在一線城市打響「購房落戶」第一槍。圖為民眾從一處正在建設中的房地產樓盤旁經過。中新社資料照片

中國為刺激房地產市場，今年以來有超過10個城市推出購房落戶相關政策。中國廣州花都區6日也發布相關購房享「準戶口」待遇政策，率先在一線城市打響「購房落戶」第一槍。

今年以來，中國武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地通過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業落戶條件等方式吸引新市民，刺激房地產市場。這股趨勢也蔓延到一線城市。

據陸媒澎湃新聞等媒體報導，廣州市花都區住房和城鄉建設局6日頒布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施」通知。

通知指出，買房享花都「準戶口」待遇，即非本市戶籍人員在花都區行政區域內購買新建商品住房，可以領取花都人才綠卡，憑花都人才綠卡及購房合約享受區政策性照顧及改良入學待遇。

這次花都新政「準戶口」待遇尤其在公辦學校、學區上著墨。按照規定，持卡人子女在學前教育階段，符合年齡要求的，按照教育部門學前教育相關規定，具有報名參加居住地本區教育部門主辦幼兒園電腦派位的資格；義務教育階段，由教育部門統籌安排，具有公辦學校入讀義務教育起始年級資格。

中國房地產業界普遍認為，購房落戶等政策將住房政策與人口政策結合，可以加大人口的吸納力度，並且有利於促進地方購房需求進一步釋放。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強表示，新政將有利於帶動外地戶籍人員購房積極性，尤其對於需要解決孩子就學問題的家庭，將進一步提高其購房需求。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，買房落戶未來將是普遍現象，甚至租房、有穩定居所等都可以落戶。不過，關鍵要看戶口的含金量，比如是否有優質公立學校，另外要看市場對該區域房價的預期，以及區域內是否有大型且能夠提供大規模就業崗位的實體企業。

房地產 教育部 綠卡

延伸閱讀

廣州推購房落戶 一線城市第一槍

深圳以購代建保障房 京滬料跟進

台生訪廣州 讚新舊融合

廣州開第一槍 大陸一線城購房落戶動了

相關新聞

大陸7月核心CPI升0.3% 高於近10年同期平均水準

大陸國家統計局9日發布的數據顯示，7月大陸核心CPI升0.3%，高於近10年同期平均水平，此外飛機票、住宿價格漲幅也均高...

中國廣州推買房落戶口政策 一線城市第一槍

中國為刺激房地產市場，今年以來有超過10個城市推出購房落戶相關政策。中國廣州花都區6日也發布相關購房享「準戶口」待遇政策...

中芯趙海軍：12吋產能供不應求 預計Q3平均單價提升

大陸晶圓代工一哥中芯國際聯席CEO趙海軍，9日在電話業績說明會上表示，12吋產能在過去幾個季度，一直處於接近滿載狀態，產...

大飛機C919進入歐盟有譜？港媒：陸官方對2025年獲認證更樂觀

大陸生產的大飛機「C919」在2023年5月開始營運載客後，相關市場進展頗受關注，而最新消息顯示，歐盟監管機構已經實地勘...

為提振戰略性製造業 印度8月起加快中國公民簽證審批

《印度時報》7日報導稱，中國公民可以透過印度線上簽證申請系統申請印度的電子商務簽，對於來印執行「生產關聯激勵計畫」（PL...

廣州推購房落戶 一線城市第一槍

今年以來，大陸武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地通過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業落戶條件等方式吸引新市民。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。