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中芯趙海軍：12吋產能供不應求 預計Q3平均單價提升

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中芯國際聯席CEO趙海軍。（取自全球IC企業家大會）
中芯國際聯席CEO趙海軍。（取自全球IC企業家大會）

大陸晶圓代工一哥中芯國際聯席CEO趙海軍，9日在電話業績說明會上表示，12吋產能在過去幾個季度，一直處於接近滿載狀態，產能也供不應求。公司今年擴產都在12吋，預計今年年底12吋月產能總體增加6萬片左右。

趙海軍提到，由於12吋附加值相對較高，新增產能也將得到充分利用，促進了產品組合優化調整，因此預計第3季平均單價與上季相比將提升，並拉動毛利率上升。

趙海軍指出，對高階智慧手機需要的晶片產品而言，無論是DDIC（面板驅動晶片，還是CMOS（感光元件），境內晶片廠幾乎沒有存貨，今年供不應求。因此預計第4季相關的需求仍會有增長。對Wi-Fi等其他常用晶片，第4季的需求，則取決於廠商要不要為來年進行提前備貨。

趙海軍補充，從需求的角度來看，隨著中低階消費電子逐步恢復，從設計公司到終端廠商產業鏈上的各個環節，為了抓住機會，搶佔更多的市占，備貨庫存的意願，比起前三個月要更高。

趙海軍認為，同時由於地緣政治帶來的供應鏈的變化，部分客戶獲得了切入產業鏈的機會，也給公司帶來了新的需求，客戶為了應對不斷變化的市場，對庫存調整的快速要求，透過急單和提前拉貨的方式傳遞到公司。

中芯國際8日發布2024年第2季財報。淨利潤1.65億美元（新台幣54億元），年減59%；第2季營收19.01億美元（約新台幣624億元），年增22%；毛利率為13.9%，較去年同期跌6.4個百分點。

在產能利用率方面，中芯國際第2季為85.2%，較前一季80.8%有所回升。資本開支方面，由第1季22.3億美元，攀升到第2季22.5億美元。

從產能方面來看，中芯國際月產能由 2024 年第1季的 81.45 萬片 8 吋約當量晶圓，增加至 2024 年第2季的 83.7 萬 8 吋約當量晶圓。

中芯國際給予第3季營運指引，預期營收相比第2季增長13%至15%，毛利率將介於18%至20%，無論營收以及毛利率都較第2季大幅提升。

中芯 庫存 海軍

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