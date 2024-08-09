深圳以購代建保障房 京滬料跟進

深圳市安居集團公布，擬開展收購商品房用作保障性住房工作，房屋徵集範圍為深圳市（不含深汕特別合作區）商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目（房源）。此舉顯示深圳開啟「以購代建」保障房的模式。即由深圳國企出手收儲，專家稱，預計北京上海也有望跟進。

據界面新聞，深安居是深圳市屬國有獨資企業和保障性住房專營機構。該公司要求房源位置合適，處於交通便利、配套設施較為齊全的區位，且符合生活便利、手續齊全，原則上主力戶型應滿足深圳市對於保障性住房戶型、面積65平方米以下的條件。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進稱，深圳操作意味著大陸一線城市已經開啟「以購代建」的模式，預計京滬後續也有望跟進。

他指出，一線城市開展此類工作具有更大的優勢，因為保障房的市場消化能力很強。另外，一線城市資金狀況也不錯，後續若是積極爭取3000億元人民幣「以購代建」的資金，此類收購的節奏會加快。

此前在5月30日，廣州增城政府公告顯示，其公開徵集廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）符合條件商品性安置房源報名，即向社會徵集符合資格的住宅房源（房商），再依相關流程選定安置房源。

嚴躍進認為，廣州的上述操作，是在相對較小的限定範圍展開的，更像是在一定區域內的「以購代建」，而深圳本次的收儲工作，是針對全市開展的，示範效應更強，具有更明顯的市場訊號意義。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，當下，新建商品房銷售去化下降，開發商資金鏈緊張，保交房和債務償還有一定壓力，導致防風險的任務開始吃緊。透過存量收購，既可以解決保交房的任務，也可以去化庫存穩定商品房市場，還可以緩解開發商資金鏈，更好的去償還債務，也增加了保障房籌集管道。數據顯示，在去化動力持續不足的情況下，目前大陸新房庫存量並未有明顯下降效果，去化周期升至近年來新高。