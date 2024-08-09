深圳國企進場「收房」

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
為救房市，深圳開啟「國企下場收房」的模式。（中通社）
為救房市，深圳開啟「國企下場收房」的模式。（中通社）

大陸房市存在去化壓力，不過保障性住房（社會住宅）存在缺口。在這樣的背景下，深圳開啟「國企下場收房」的模式。深圳市安居集團（深安居）近日公布，其所屬企業擬展開收購商品房用作保障性住房。專家分析，深圳此舉顯示大陸一線城市已開啟「以購代建」保障房的模式，預料北京上海等地也有望跟進。

深安居是深圳市國有獨資企業和保障性住房專營機構。綜合第一財經等報導，該政策房源範圍包括深圳市（不含深汕特別合作區）商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟專案；戶型面積上要求被收購房源的主力戶型面積應滿足深圳市保障性住房戶型、面積（65平方公尺以下）要求。

此外，深安居要求，被收購房源處於交通便利、配套設施較為齊全的區位，貼近區域發展核心片區，具備產業基礎、發展優勢；臨近地鐵口、公交站，具備基礎設施、生活配套相對完善等宜居條件。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進稱，此舉代表大陸一線城市已開啟「以購代建」模式，預計北京、上海等後續有望跟進。在保障性住房領域，「以購代建」即政府透過購買市場上的存量商品房來替代傳統的新建保障性住房，以滿足中低收入家庭的住房需求。

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