廣州開第一槍 大陸一線城購房落戶動了

廣州市花都區發布購房享「準戶口」待遇的房市刺激政策，在大陸一線城市打響「購房落戶」第一槍。今年以來，武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地已透過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業落戶條件等方式吸引新市民。

花都區住房和城鄉建設局印發《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施》通知，提到買房享花都「準戶口」待遇，即非本市戶籍人員在花都區行政區域內購買新建商品住房，可以領取花都人才綠卡，憑花都人才綠卡及購房合約享受區政策性照顧入學待遇。

廣州買房可取得戶口概況

據地產研調機構中指研究院統計，今年以來，大陸已有超過十城發布購房落戶或即可申請落戶政策，如武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地。

舉例而言，杭州目前落戶採取積分制方式，滿100即可落戶。今年5月9日，杭州市發布《關於優化調整房地產市場調控政策的通知》，其中明確在該市取得合法產權住房的非該市戶籍人員，可申請落戶。政策調整後，杭州購房獲得積分由30分提升至80分，大幅提高購房積分權重。

5月11日，南京市發布的《關於合法穩定住所落戶有關事項的通知》，提到進一步放寬落戶條件，在該市擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。

佛山的新政也顯示，放寬購房入戶政策，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非該市戶籍人員可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

中指研究院認為，當前多數城市落戶條件已較為寬鬆，近期國務院在《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計畫》的戶籍制度改革任務中也再度強調取消、放寬不同能級城市落戶政策，預計後續購房落戶政策或在更多城市中推廣。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進提到，目前大陸各地都在落實購房落戶政策，尤其是一線城市也需要有突破性的政策內容。