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中芯國際Q2淨利年減59% 預計Q3毛利率將大幅提升
大陸晶圓代工龍頭中芯國際8日公布今年第2季財報，營收19.01億美元（新台幣624億元），年增22%；淨利潤1.65億美元（新台幣54億元），年減59%，仍超預期；毛利率為13.9%，較去年同期跌6.4百分點。
中芯國際給予第3季指引，預期收入與上季相比增長13%至15%，毛利率將介乎18%至20%，較第2季大幅提升。
中芯國際管理層指出，第2季營收和毛利率皆好於指引，季內出貨211萬 8吋晶圓約當量，與上季相比多18%，平均銷售單價因產品組合變動與上季相比跌8%。
中芯國際管理層表示，公司將持續深耕晶圓製造，站在未來的角度安排今天的布局，擁抱直面而來的機遇與挑戰。
從業務來看，中芯國際第2季收入占比，分別為智慧手機 32%、電腦與平板 13.3%、消費電子 35.6%、互聯與可穿戴 11%、工業與汽車 8.1%。
從地區來看，中芯國際第2季來自中國區的營收占比為 80.3%、美國區的占比為 16%、歐亞區占比為 3.7%。
從晶圓尺寸來看，中芯國際第2季12 吋晶圓營收占比為 73.6%，8 吋晶圓營收占比為 26.4%。
從產能方面來看，中芯國際月產能由 2024 年第1季的 81.45 萬片 8 吋約當量晶圓，增加至 2024 年第2季的 83.7 萬 8 吋約當量晶圓。
產能利用率方面，中芯國際第2季為85.2%，較前一季80.8%回升。資本開支方面，中芯國際由第1季22.3億美元，攀升到第2季22.5億美元。
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