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陸「自駕晶片第一股」上市！黑芝麻智能首日即破發、暴跌27%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸智能汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。圖／取自黑芝麻智能
大陸智能汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。圖／取自黑芝麻智能

大陸智能汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。發行價定為每股28港元，擬全球發3,700萬股股份，籌資10.36億港元。包括小米、騰訊、吉利與上汽都是投資方。不過上市首日即「破發」（跌破發行價），盤中一度跌30%，最終跌27%作收。

黑芝麻智能成立於2016年，由大陸清華大學校友單記章、劉衛紅創立，主要業務是自動駕駛產品及解決方案，旗下有華山系列高算力SoC（系統級晶片）和武當系列跨域SoC。為大陸國內主要智駕晶片廠商之一。而該公司上市背景在於高階輔助駕駛的認可度和接受度越來越高。

在經營情況方面，隨著汽車智能化程度上升，黑芝麻智能過去三年收入逐步上升。2021年至2023年間，公司年收入分別為人民幣6,050萬元、1.65億元、3.12億元，今年第1季收入人民幣2,750萬元。

但相較於營收，因為在研發的高度投入，虧損數額也擴大。在2021年至2023年，公司淨虧損分別為人民幣23.57億元、27.54億元、48.55億元，三年虧損總額約99.6億元。而由於大量研發，黑芝麻智能預計，2024年還將繼續產生經調整虧損淨額（非國際財務報告準則計量）及經營虧損。

值得注意的是，第一財經報導，黑芝麻智能所有SoC委託台積電製造，武當C12000和華山A2000製程均為7nm。黑芝麻智能也坦承，依賴台積電製造公司所有SoC有一定風險。

從市場競爭格局觀察，據弗若斯特沙利文報告，2023年大陸國內收入排名前五的主要自動駕駛晶片廠商中，黑芝麻智能位於第五，市佔率2.2%，分列前四的是Mobileye、輝達、德州儀器和地平線，市佔率分別為27.5%、23.7%、4.8%和3.6%。

在黑芝麻之後，乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案供應商地平線也於今年3月22日向港交所遞交了招股書，正式啟動IPO上市進程。此前，有媒體報導小馬智行或將於9月赴美IPO，但小馬智行方面並未正面證實。

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