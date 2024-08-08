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產能跟不上銷量…小米汽車二期工廠已開工、周末晚上也趕工

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小米汽車工廠一期曾號稱每76秒就能產出一輛新車，6月開啟「雙班模式」。新華社
小米汽車工廠一期曾號稱每76秒就能產出一輛新車，6月開啟「雙班模式」。新華社

小米首款汽車SU7熱賣，但交付速度不夠快，產能跟不上成為挑戰。為了對未來新車款進行產能準備，CNMO報導，小米汽車二期工廠自7月25日已開工建設，甚至連周末晚上都加班施工，意味二期工廠從開工至竣工的速度，可能比小米工廠一期的14個月工期更快。

報導指出，近期有大陸網友實地探訪小米汽車二期工廠，發現目前已經開工建設，甚至周末晚上都在加班加點施工。

根據此前規劃，小米汽車在北京亦庄分兩期規劃建設生產工廠，年產能各為15萬輛。一期工廠將承擔今年的生產主力，負責小米SU7生產；而小米汽車二期工廠或將生產新車款，小米汽車第二款車型將是一款純電SUV，預計將在新工廠投產並於明年上半年推出。

小米在今年7月於北京買入一幅工業用地，用於建設新能源智能聯網汽車整車與零組件製造項目，標誌小米汽車二期工廠項目正式啟用。土地面積約53.1萬平方公尺，成交價人民幣8.42億元，計劃固定資產投資不低於人民幣26億元，達產後年產值不低於人民幣160億元。

小米董事長雷軍此前表示，小米汽車有望在11月提前實現全年交付10萬輛的目標，目前第一期工廠年設計產能為15萬輛，但是交付時間仍較長。而為提高產能、縮短交付時間，小米汽車北京工廠在6月開啟「雙班模式」，日生產時間從8小時增至16小時。

小米汽車SU7銷售十分火爆，該車款於3月28日正式上市，並於隔五天後的4月3日正式交付；上市28天，鎖單超75,723台，交付5,781台，此後5月交付8,630輛、而6月與7月連續兩月交付量都破萬，預計8月交付量將持續破萬。

此外，小米SU7雖然還未正式進軍海外市場，但據華夏時報報導，SU7發布後，有不少汽車貿易商搶購小米SU7的訂單，隨後將車輛賣到中東、俄羅斯等地，受到海外買家喜愛。未來如果正式出海，料將再度提高銷量。

加班 北京 小米汽車

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