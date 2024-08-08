華虹半導體Q2產能利用率接近滿載 第2條12吋生產線年底試產

大陸晶圓代工二哥華虹半導體8日在港交所公告2024年第2季財報。華虹半導體總裁唐均君在財報中表示，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦，華虹產能利用率也較前季進一步提升，已接近全方位滿產。他並稱，公司第二條12吋生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產。

唐均君指出，在經歷了數個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現站穩復甦信號。華虹半導體第2季營收達到 4.7 億美元（新台幣154.3億元）、符合指引，毛利率為 10.5%、優於指引。第2季淨利潤為670萬美元（新台幣2.2億元），年減91.5%。

唐均君表示，公司第2條 12 吋生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產，屆時公司的產能及特色製程平台將得到進一步的拓展和提升、挖掘出更大的潛力。財報指出，第3季預計銷售收入約在5億美元至5.2億美元之間；預計毛利率約在10%至12%之間。