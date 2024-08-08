3個人幹5個人活…陸奇瑞汽車「345」策略遭群嘲 公司證實確有此事

中國汽車市場內捲嚴重，一份文件截圖近日曝光，顯示奇瑞汽車實施「345」策略，要求提升員工效率，「3個人幹5個人活，拿4個人的工資」，引發網友群嘲。奇瑞昨天證實確有此事，聲稱也相應關懷並提升員工幸福感。

中國就業環境不佳，企業頻傳壓榨員工，一份奇瑞集團內部會議精神的截圖近日流出，引發大陸網友熱議群嘲。文中提到，要堅持提高人員效率，施行「345」策略，真正實現「讓3個人幹5個人的活，領4個人的工資」。

據澎湃新聞，奇瑞集團7日證實該截圖的真實性，奇瑞新聞發言人金弋波表示，網上流傳的內部刊物截圖中提到的人員效率「345」策略，是一個績效管理目標，也是早年一些公司探索管理創新的經驗，目的在於提升工作效率和品質，並不是簡單的工作量加減法和成本削減。

他強調，奇瑞「345」策略在提升效率的同時，特別強調了對員工的關懷，提升員工的幸福感。但網上很多言論都忽視了這些背景和內涵，完全解讀錯了方向。

這份會議精神提到，要摒棄過去簡單粗暴的人海戰術、疲勞戰術，全力打造「幸福奇瑞」，要把員工當成家人一樣看待，要對他們的健康幸福負責。「要提高加班效率，堅決杜絕無效加班、沒有質量的加班。」

金弋波還強調，奇瑞27年來，每個月15號固定發放工資，從未延遲過一次；多年來面對金融危機、行業負增長等環境，奇瑞從來沒有大量裁員，就是希望再難也要保住大家的飯碗；近10年，奇瑞有8年調漲員工薪資。

這並非奇瑞首度因為員工的工作量問題引發爭議。

今年7月，「員工投訴奇瑞強制加班」話題曾引發熱議。一名認證為「奇瑞員工」的網友發文稱，奇瑞汽車內部存在強制加班行為，每週加班時間需大於20小時並且沒有加班費，僅補貼人民幣10元（約新台幣45元）餐費。

奇瑞還被控，員工加班調休時間遭嚴格限制，部分部門禁止調休申請、禁止請假，還會依照加班時間進行末位淘汰。同時，為了掩蓋加班事實，目前員工上班打卡歷史紀錄已被關閉，預設展示打卡時間為早上8時30分至下午5時。

去年3月，一封奇瑞汽車高層發布的內部電子郵件被曝光。該高層在回覆研發出勤統計時寫道：「以奮鬥者為本，週六是奮鬥者的正常工作日。對於行政領導們，必須是正常工作日，請想辦法（規避法律風險）。」

社群訊息顯示，奇瑞坦承實施「345」後，許多大陸網友在相關新聞討論區吐苦水，指現在很多公司就是想辭退人，不想賠償就打著增效和改革的幌子，變相剝削和逼走員工；反譏「4個人分5個人工資幹3個人活，幸福感才能提升」。

但也有很多網友表示，現在很多公司普遍要求3個人幹6個人的活，只拿2個人的工資，剝削沒有底線；奇瑞沒降薪還調薪，這已經贏過90%以上的民營公司，算是「良心企業」了。

數據顯示，奇瑞汽車今年業績大幅成長，上半年銷量首度突破百萬達到105.77萬輛，在中國排名第3，僅次於比亞迪與福斯汽車。