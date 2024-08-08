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國台辦設懲獨專欄、舉報信箱 梁文傑：恐有很多人莫名其妙被捲入

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑8日就大陸國台辦設立舉報台獨信箱指出此舉恐造成風潮，風潮一旦形成，「會造成很多人會莫名其妙被捲入」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑8日就大陸國台辦設立舉報台獨信箱指出此舉恐造成風潮，風潮一旦形成，「會造成很多人會莫名其妙被捲入」。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦日前在官網設立「依法懲治台獨頑固分子專欄」，並設有舉報信箱，引起兩岸關注。而陸委會副主委梁文傑則指出，此舉恐造成風潮，一旦形成「會造成很多人會莫名其妙被捲入」。

梁文傑8日下午在記者會上，就本報記者提問大陸國台辦發言人朱鳳蓮最新發布的「答記者問」當中再度解釋增設「懲獨」專欄行為以及批評民進黨政府的回應，指出國台辦設立的舉報信箱「這個東西它可能會造成一些後果，基本上你設立一個檢舉信箱，也就是鼓勵大家去做檢舉，你可能會造成一個鼓勵的風潮」。

梁文傑強調，「過去有看到一些例子，譬如說行業競爭；互相有私怨等等，或是甚至只是他對他的言論有意見，比如說黃安過去曾經檢舉過周子瑜，也檢舉過盧廣仲，我想這些大家都還一一記得」。

他示警指，如果鼓勵這種檢舉的風潮一旦形成的時候，「會造成很多人會莫名其妙被捲入，我想這個部分是陸方必須要清楚認知到的」，他重申，這些做法對於兩岸關係都沒有什麼幫助，只會讓兩岸越走越遠。

此外他也就此議題再度重申，中共方面的相關舉措除了對兩岸互動造成更多的障礙與傷害、阻礙兩岸人民的往來交流之外，對促進兩岸的良性交流並沒有任何好處。「我們認為陸方應該多做一些有助於雙方良性互動的工作，才是正辦」。

台獨 國台辦 專欄 梁文傑 陸委會

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