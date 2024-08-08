違規收集消費者個資 上海六家咖啡企業被約談

大陸瑞幸咖啡、挪瓦咖啡、太平洋咖啡、COSTA COFFEE、M Stand、一尺花園等六家咖啡企業7日被上海市網信辦會同上海市市場監管局依法約談，因其違規收集消費者個資。

上海市網信辦於約談中嚴肅批評6家企業仍存在隱私政策缺失、不實或不完整，包括強制或頻繁誘導收集消費者的精準位置資料，強制或誘導加入會員，未提供關閉定向推送等違法違規問題。

據財聯社報導，上海市網信辦今年5月會同上海市市場監管局組織展開「咖啡消費場景下個人信息保護」合規指導會，星巴克、瑞幸咖啡、Manner Coffee、麥咖啡、Tims天好咖啡、挪瓦咖啡、COSTA COFFEE 、M Stand、庫迪咖啡等24家連鎖咖啡企業負責人參加，涉及上海市超過3600家門店。

6月份，上海網信辦《咖啡消費場景違法違規收集使用個人信息案例解析》，圍繞企業強制或默認消費者同意隱私政策，隱私政策缺失、不實或不完整，強制或頻繁誘導收集精準位置資料，誘導收集手機號碼或關注公眾號，未提供關閉定向推送，未提供刪除個人資料的管道等六大類違法違規問題以案釋法，展開普法教育。

近期，上海市網信辦復核巡查發現，仍有6家企業仍存在問題整改不到位情況，沒有真正有效落實《個人信息保護法》相關要求。上海市市場監管局要求企業採取有效措施保障消費者合法權益，落實《消費者權益保護法》、《消費者權益保護法實施條例》相關要求，履行企業對消費者個人資料保護的主體責任，切實做好守法經營、規範經營。

上海廣播電視台旗下「看看新聞」此前報導，瑞幸咖啡的隱私條款中提及，需要收集消費者的設備資料、歷史上網記錄。對此，上海政法學院教授張繼紅表示，顯然是沒有必要的，在《個人信息保護法》的語境下，必要與特定場景和使用目的密切相關，脫離場景和使用目的單獨去說必要性，可能就會侵犯消費者資料隱私權益。對於點咖啡這一場景，張繼紅表示，必要資料的最低收集限度甚至都不需要姓名和手機號碼，只需要一個取單號保證取到咖啡就行。