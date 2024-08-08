中國綠色供應鏈聯盟理事長：太陽能無序擴張等問題顯現

中國綠色供應鏈聯盟理事長金書波8日在第三屆中國光伏綠色供應鏈大會上表示，目前大陸太陽能產業無序擴張、重複布局等問題已經顯現，加之國際市場的不確定性，導致產業發生嚴重內卷。

據財聯社報導，金書波表示，多年來，大陸太陽能光電的發展取得很大成就，為新能源建設、綠色發展做出貢獻。但是目前無序擴張、重複布局等問題已經顯現，加上國際市場的不確定性，導致產業發生嚴重內卷，原材料和產品價格一度像過山車一樣大起大落，給整個行業的發展帶來很大不確定性，不少企業由此也受到重創甚至走到破產邊緣。

金書波建議，應把產業引上健康有序的發展軌道，進一步做大做強太陽能光電產業，繼續發揮引領作用。企業要摸準行業發展的脈搏，順勢而上，在創新上下功夫，向創新要效益，避免盲目投資、打亂仗。

金書波還提出，資本市場則要冷靜投資，不要蹭熱逐利，推波助瀾；地方政府要科學規劃、合理發展，避免一哄而上。此外，應推動產學研協同發展，不斷推動技術創新，在對外開放上也要有新作為。

2024年8月7日至9日，第三屆中國光伏綠色供應鏈大會將在浙江嘉興舉行，會議以「打造綠色低碳供應鏈，促進光伏新質生產力」為主題，聚焦太陽能綠色供應鏈創新技術、多業融合、太陽能出海等新業態。