快訊

離職理由說「不爽做了」可以嗎？過來人：台灣很小 去哪都會被知道

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

中國綠色供應鏈聯盟理事長：太陽能無序擴張等問題顯現

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024年8月7日至9日，第三屆中國光伏綠色供應鏈大會將在浙江嘉興舉行。（圖／取自中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會官網）
2024年8月7日至9日，第三屆中國光伏綠色供應鏈大會將在浙江嘉興舉行。（圖／取自中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會官網）

中國綠色供應鏈聯盟理事長金書波8日在第三屆中國光伏綠色供應鏈大會上表示，目前大陸太陽能產業無序擴張、重複布局等問題已經顯現，加之國際市場的不確定性，導致產業發生嚴重內卷。

據財聯社報導，金書波表示，多年來，大陸太陽能光電的發展取得很大成就，為新能源建設、綠色發展做出貢獻。但是目前無序擴張、重複布局等問題已經顯現，加上國際市場的不確定性，導致產業發生嚴重內卷，原材料和產品價格一度像過山車一樣大起大落，給整個行業的發展帶來很大不確定性，不少企業由此也受到重創甚至走到破產邊緣。

金書波建議，應把產業引上健康有序的發展軌道，進一步做大做強太陽能光電產業，繼續發揮引領作用。企業要摸準行業發展的脈搏，順勢而上，在創新上下功夫，向創新要效益，避免盲目投資、打亂仗。

金書波還提出，資本市場則要冷靜投資，不要蹭熱逐利，推波助瀾；地方政府要科學規劃、合理發展，避免一哄而上。此外，應推動產學研協同發展，不斷推動技術創新，在對外開放上也要有新作為。

2024年8月7日至9日，第三屆中國光伏綠色供應鏈大會將在浙江嘉興舉行，會議以「打造綠色低碳供應鏈，促進光伏新質生產力」為主題，聚焦太陽能綠色供應鏈創新技術、多業融合、太陽能出海等新業態。

太陽能 材料 綠色

延伸閱讀

【即時短評】氣候委員會首登場 別成產學背書大會

白牌車接送外國遊客赴煙火大會 35歲台男日本靜岡攬客被捕

童子賢持續「傳福音」主張核綠共存 籲台別失去AI發展優勢

男子新店山區沒水電獨居15年 社會局送上太陽能

相關新聞

富士康河南招工！仲介稱2周進廠5萬人 獎金可達3.3萬元

鴻海集團日前宣布，旗下富士康已與河南省政府簽署合作協議，將在鄭州投資人民幣10億元（新台幣44億元），建設新事業總部大樓...

吸引新市民 廣州花都打響一線城市「購房落戶」第一槍

今年以來，大陸武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地通過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業落戶條件等方式吸引新市民。...

違規收集消費者個資 上海六家咖啡企業被約談

大陸瑞幸咖啡、挪瓦咖啡、太平洋咖啡、COSTA COFFEE、M Stand、一尺花園等六家咖啡企業7日被上海市網信辦會...

中國綠色供應鏈聯盟理事長：太陽能無序擴張等問題顯現

中國綠色供應鏈聯盟理事長金書波8日在第三屆中國光伏綠色供應鏈大會上表示，目前大陸太陽能產業無序擴張、重複布局等問題已經顯...

傳惠普計畫將移轉五成PC供應鏈 中國惠普：不實報導

日經亞洲評論7日報導，惠普公司正尋求將其一半以上的個人電腦（PC）生產從中國轉移出去。中國惠普方面8日對此傳聞回應稱，這...

蘋果公司要求微信、抖音 配合封堵支付漏洞

美國蘋果公司據指正加大對中國科技巨頭騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵旗下社群平台微信、抖音的支付漏洞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。