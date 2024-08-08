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傳惠普計畫將移轉五成PC供應鏈 中國惠普：不實報導

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國惠普稱，中國是惠普全球供應鏈中不可或缺的關鍵一環。（路透）
中國惠普稱，中國是惠普全球供應鏈中不可或缺的關鍵一環。（路透）

日經亞洲評論7日報導，惠普公司正尋求將其一半以上的個人電腦（PC）生產從中國轉移出去。中國惠普方面8日對此傳聞回應稱，這是針對近期關於中國惠普運營情況的不實報導，並指中國是惠普全球供應鏈中不可或缺的關鍵一環。

據界面新聞報導，中國惠普表示，惠普堅定不移地致力於在中國的運營與發展。在中國，惠普的PC製造業務依然保持著舉足輕重的地位，為全球市場提供高質量的產品和服務。為進一步提升供應鏈的韌性，正積極優化策略，增強靈活性，以更好地服務全球客戶，滿足其多樣化需求。

據日經7日報導，惠普希望將其超過一半的個人電腦生產從中國轉移出去，並正在新加坡建立一個備份設計中心，目的是要讓供應鏈多樣化，試圖減少中國和臺灣周圍的地緣政治風險。

多家知情人士表示，惠普目前在中國生產大部分個人電腦，他們也正在與供應商就此進行談判，並計劃在兩到三年內實現目標。一位訊息人士表示，惠普設定一內部目標，即最終在中國境外生產的70%的筆記型電腦要達七成。轉移的國家預計是泰國

日經2023年7月也曾報導，惠普將數百萬台消費和商用筆記本電腦的生產轉移到泰國和墨西哥，部分商用筆電生產轉移到墨西哥，而部分消費筆電生產將轉移到泰國。一位供應商表示，惠普還計劃從明年開始將部分筆電生產轉移到越南。

另根據快科技今年一月報導，惠普科技（上海）有限公司企業狀態由存續變更為註銷，惠普公司全球資深副總裁、大中華區總裁莊正松當時回應稱，經惠普總部批准，已經順利完成了工商註銷流程。他強調，這一舉措不會對惠普在上海的其他兩家公司的正常運營產生任何影響，中國惠普將繼續致力於為客戶提供優質服務。註銷的惠普科技（上海）公司，在過去幾年一直處於休眠狀態，並未開展任何業務活動，也未僱傭任何員工。

上海 客戶 惠普 泰國

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