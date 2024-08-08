富士康河南招工！仲介稱2周進廠5萬人 獎金可達3.3萬元

鴻海集團日前宣布，旗下富士康已與河南省政府簽署合作協議，將在鄭州投資人民幣10億元（新台幣44億元），建設新事業總部大樓和七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業。

項目一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，不僅是為即將下線的iPhone16做足準備，更是跨界涉足汽車製造領域的大手筆。有仲介稱2周進廠5萬人，只要在生產線做滿3個月，獎金可達人民幣7,500元（新台幣3.3萬元）。

時代財經報導，距離iPhone16系列產品發布僅剩下1個多月，鄭州富士康的用人需求再次達到巔峰。尤其每年8月至12月是iPhone系列產品出貨高峰期，也是產業旺季。7月底，鄭州富士康招聘仲介陳達開始忙起來了，他在各大求職群和社交平台上發布鄭州富士康的招聘信息。

陳達指出，生產線用工需求快速增長，工人時薪最高漲到人民幣25元（新台幣110元），製造生產線做滿3個月，獎金達人民幣7,500元（新台幣3.3萬元）。

陳達表示，這兩周進廠新員工最少有5萬人，還在大規模持續招人。如果後續生產還缺人手，獎金漲到人民幣8,000元（新台幣3.5萬元）也不是問題。據他透露，當前生產線已經在全面量產新款iPhone16。

一名富士康組裝生產線的員工表示，6月還比較輕鬆，但從7月中旬開始，工作強度直接拉滿，平均每天加班2小時以上，新員工大批大批地入職，他們整體熟練度跟不上，導致每個人的工作量接近飽和。

一般而言，鄭州富士康工人的流動性較大，每逢旺季，普工綜合月收入為人民幣5,000到7,000元（新台幣2.2萬元到3.1萬元），而在淡季加班少的時候，普工綜合月收入為人民幣3,000元到5,000元（新台幣1.3萬元到2.2萬元）。

在今年6月舉行的2024年蘋果開發者大會，蘋果推出「蘋果智慧」。業內人士預計，iPhone16將成為蘋果首款AI手機，可以將AI深度嵌入系統，智慧語音助手Siri能力全面提升，可能將推動iPhone用戶換機。

近期有消息傳出，蘋果對iPhone 16系列的備貨目標進行微調，調整後的備貨目標約為9,000萬支。

iPhone16高階系列的生產任務依然由大陸的工廠承接。韋德布希證券公司分析師艾夫斯表示，印度工廠可以生產一些基本型號或蘋果硬體的其他部分。但 Pro 和 Pro Max 這類高階機型將繼續在大陸生產。

2013年之前，富士康幾乎承包了iPhone的全部代工。為滿足iPhone銷量增長，富士康大陸員工曾一度擴張130萬人。然而富士康失去獨家代工權益後，不得不轉向其他業務。

和訊網報導，河南省政府今年7月下旬發布「扎實推進2024年下半年經濟穩進向好若干措施」提出，力爭全年汽車產量超過150萬輛，其中新能源汽車超過80萬輛。

在汽車領域方面，富士康布局的更早。2005年，富士康收購了台灣四大汽車線束之一安泰電業。2010年，鴻海拿下特斯拉的訂單，成為特斯拉中控觸控式螢幕面板、連接器、覆蓋件的供應商。

此外，富士康還與裕隆汽車合資成立鴻華先進公司，於2021年發布3款新車，包括Model C、SUV Model E和Model T。

2024年初，河南富士康新能源汽車產業發展成立，註冊地為河南鄭州航空港區。新公司由富士康新事業發展集團100%持股，經營範圍包括零部件、新材料以及汽車整車銷售等。