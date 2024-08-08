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比亞迪波蘭首家經銷商門店開業

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸電動車領導品牌比亞迪在波蘭的首家經銷商門店，6日在波蘭首都華沙正式開業。（圖／取自IT之家）
大陸電動車領導品牌比亞迪在波蘭的首家經銷商門店，6日在波蘭首都華沙正式開業。（圖／取自IT之家）

大陸電動車領導品牌比亞迪在波蘭的首家經銷商門店，6日在波蘭首都華沙正式開業。截至目前，比亞迪已將7款新能源車型推向歐洲20多個國家。

比亞迪執行副總裁兼比亞迪美洲地區總裁李柯、比亞迪歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星、以及波蘭最大的汽車經銷商集團 Cichy-Zasada 代表共同出席，並現場見證海豹車主交付儀式。

比亞迪今年5月宣布將在波蘭陸續推出海豹、BYD SEAL U和海豚三款車型。除首都華沙外，還計劃在波茲南、樂斯拉夫、克拉科夫和斯塞新等城市開設門店。

比亞迪今年一月與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預購協議，該工廠將在三年內建成並投入運營，主要生產在歐洲銷售的乘用車車型。

比亞迪董事長兼總裁王傳福當時表示，通過本地化生產製造，比亞迪將加快打造具有歐洲本地化品牌屬性的產品，與歐洲形成更緊密的商業交流和互補合作，共同推動產業綠色低碳轉型和全球可持續發展。

匈牙利 波蘭 海豹

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