蕪湖港三山港區 擴大國際線首航
來自越南的裝載7000多噸鐵礦石的「康順88」號外貿直航貨輪6日在安徽蕪湖三山港2號泊位開始卸貨，標誌著蕪湖港口岸擴大開放三山港區國際航線首航。
中新社報導，蕪湖是安徽省唯一港口型國家物流樞紐。蕪湖港是長江中下游綜合交通運輸體系的重要樞紐，也是安徽省對外貿易的重要口岸。2024年上半年，蕪湖港完成港口貨物吞吐量1354.67萬噸，同比上升8.12%。集裝箱吞吐量78.88萬標準箱(TEU)，同比上升10.9%。
近年來，蕪湖市經濟增長勢頭強勁，對港口碼頭綜合服務能力需求迅速增長，外向型經濟發展迫切需要更高的開放平台。2018年底，大陸國務院批覆同意蕪湖港口岸擴大開放三山港區。
蕪湖市政府有關部門負責人說，三山港區國際航線順利通航，對建成安徽向海而興的最大「出海口」、提高蕪湖港綜合實力和核心競爭力具有重要意義。同時將提升本地乃至區域國際物流集散能力。「蕪湖未來還將加快開通至日韓、東南亞等地的近洋直航航線布局，主動融入全球產業鏈供應鏈」。
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