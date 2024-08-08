陸外匯存底 上月大幅攀升

大陸外匯管理局昨（7）日公布，7月底外匯存底為3兆2,564億美元，較前月大幅增加340億美元，升幅為1.06%。

大陸國家外匯管理局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

分析師表示，估計7月美元貶值影響大陸外匯存底規模上升約200億美元左右。同時，受美國聯準會降息預期升溫帶動，7月美債殖利率大幅下行，帶動美債價格走高，全球股市整體上漲，金融資產價格上漲也會對大陸外匯存底價值正向拉動。

中國人民銀行（大陸央行）同時公布，7月末黃金儲備為7,280萬盎斯，與前月保持不變，人行已連續第三個月暫停增持黃金。